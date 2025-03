Alexander Curbelo Betancor, el pequeño crítico murguero que se aprende todas las canciones

Hay personas que sienten tanta pasión por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que están todo el año cantando sus canciones favoritas. Es el caso de Alexander Curbelo Betancor, un murguero de 12 años que "desde que era chiquitito" vive las murgas con gran intensidad y hace elaboradas críticas de sus actuaciones. Se fija en todo: las letras, las voces, los trajes e incluso la coordinación en las coreografías. Este año, el pequeño crítico hace una reseña muy positiva: "Hay mucho nivel, me ha gustado mucho".

Como los fans que siguen a un grupo de rock, Alexander no se pierde las actuaciones de sus murgas favoritas. En estos carnavales, acudió a las tres fases previas del concurso con el objetivo de disfrutar los eventos, identificar a sus favoritos y empezar a aprenderse las canciones para cantarlas en la final, que se celebró el pasado 22 de febrero en Santa Catalina.

Tiene muy clara su valoración: se decanta por el estilo de Los Chancletas, Los Serenquenquenes, Los Legañosos y Los Nietos de Sarymanchez, teniendo en cuenta que lo que busca en una agrupación murguera es, sobre todo, que le hagan reír y tengan críticas ingeniosas entonadas con buenas voces. Por otro lado, destaca los disfraces de Los Legañosos y Los Nietos de Sarymanchez, aunque le gustaron casi todos.

Críticas por la suciedad de las calles

Uno de los mensajes que más disfrutó lo cantaron Los Legañosos en su segundo tema, cuando reflexionaron que cada persona es como es y nadie debe avergonzarse por ello. Asimismo, le hizo mucha gracia cuando Los Chancletas parodiaron a Karol G por decir que iba a venir al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria cuando finalmente no acudió. Entonces, el director de la murga fingió hablar por teléfono con la cantante, quien delegó su participación en "Karol D", haciendo referencia a la alcaldesa de la ciudad.

También destaca las críticas que hicieron Los Chacho tú a la limpieza de las calles, entonando una versión de Susanita tiene un ratón ubicada en Mesa y López. Por su parte, menciona con entusiasmo las muchas referencias que se escucharon a Valencia en las cuatro noches murgueras.

Por ahora nunca ha participado en una murga, ya que los estudios y el fútbol ocupan la mayor parte de su tiempo. No obstante, ya está tanteando apuntarse a una infantil con las miras puestas en el futuro: quiere dirigir una agrupación cuando sea adulto y escribir sus propias canciones.

El más apasionado de la familia

Su familia siempre ha disfrutado de las murgas, e incluso algunos de sus tíos formaron parte de Los Trapasones en el pasado. "Siempre me han criado las murgas", reflexiona el pequeño. Sin embargo, tal y como apunta su padre, nadie les tiene tanta pasión como Alexander: "Él lo vive, se sabe todas las canciones. Desde que llega del colegio hasta la casa es murga, murga, murga".

Con conocimiento de causa, después de toda una vida disfrutándolas, indica que año tras año se van superando y subiendo el listón para beneficio del público. Por eso, considera que el concurso debería tener, como mínimo, dos plazas más para varias agrupaciones que, a su modo de ver, se merecían pasar a la final. Concretamente se refiere a Las Despistadas y Los Trapasones.

Queda ahora pendiente de los próximos eventos, pasacalles y actuaciones que harán Los Chancletas por los municipios, ya que es una de sus agrupaciones favoritas. Mientras tanto, no pierde de vista su sueño: "Me encantaría que me dijeran de subir al escenario a cantar con ellos".