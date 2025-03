Ármek se planta frente al espejo en la gala drag: "No necesitas una máscara para mostrarte al mundo"

Detrás de una máscara pueden esconderse muchas cosas: miedos, vergüenzas, inseguridades e, incluso, la verdadera personalidad de quien la porta. Ármek, candidato número 13 de la Gala Drag Queen, descubrirá este 7 de marzo al público de Santa Catalina las maravillas que pueden surgir cuando la gente se deshace de las barreras que cubren su rostro y se muestra tal como es. Lo hará con su fantasía, "La belleza de lo oculto", que está basada, como no podía ser de otra forma, en la película de La Máscara.

Al hablar sobre su inspiración para crear el espectáculo, Ármek hace referencia al argumento del largometraje: "Él necesita la máscara para hacer lo que normalmente no haría por miedo o por vergüenza, la usa para camuflar todo eso. Al final, la simbología es que no necesitas una máscara para mostrar al mundo quien eres en realidad".

Cristales y billetes

Adaptando ese mensaje y trayéndolo a su terreno, invitará a los espectadores y espectadoras a que se liberen de sus ataduras, del mismo modo en que él se siente "ogulloso" de ser drag. "Quítate la máscara y mírate al espejo, acéptate y quiérete", insiste. Para ello, utilizará una escenografía llena de espejos, incluyendo parte del vestuario, que estará compuesto por pequeños pedacitos de cristales rotos.

El artista señala que, además de esos brillantes trajes, el público disfrutará de unos vestuarios repletos de billetes que hacen alusión a la película, concretamente al momento en que "el personaje se vuelve un poco loco y roba un banco".

Un show cañero

Este show, según adelanta Ármek, es "innovador, muy cañero" y "un poquito arriesgado", pero se siente confiado y agradecido por la respuesta que recibió tras mostrarlo en la preselección. "El público de Santa Catalina es inigualable, es increíble el calor que recibimos", cuenta emocionado. Y en esto tiene experiencia, ya que lleva toda la vida siendo bailarín y se ha presentado seis años consecutivos al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, además de distintos eventos en otras ubicaciones.

Ser drag es algo que se lleva por dentro

Considera que "ser drag es algo que se lleva por dentro", por lo que, más allá de los maquillajes y los trajes de Ármek, su artífice Pedro Llomar Miranda González tiene la misma esencia: fuerza, potencia y mucha energía. Ármek toma toda esa materia prima para transformarla en puro "fuego" sobre el escenario, aunque nada de ello surge de la nada. Unas puestas en escena como las suyas conllevan mucha dedicación.

Muchas horas de trabajo

"Nadie es consciente del trabajo que lleva. Es terminar una gala y empezar con la siguiente porque cada año el nivel es más grande y todo el mundo intenta superarse. Tienes que dejar tu vida a un lado para dedicarte en tiempo y alma a esto porque, si no, no sale. Son muchas horas de trabajo y hay mucha gente detrás porque hasta el último momento estamos preparando cosas. Cuando quieres hacer las cosas bien, o te dedicas en cuerpo y alma o las cosas no salen, y yo soy una persona superexigente. Es un camino de espinas pero, cuando llegas, la rosa florece", relata.

En ese sentido, una parte fundamental para sacar el número adelante es el "equipo maravilloso" con el que cuenta, incluyendo bailarines y atrecistas. Los diseños que emanan de Nancy Henríquez González fueron clave para mostrar sus ideas sobre el escenario, así como el patrocinio de Salón Belleza Jared Pascual.

Esas personas, y muchas otras que lo han acompañado, son muy importantes para Ármek: "No me voy a cansar de dar gracias porque todos estos años la gente ha estado a tope conmigo, me ha apoyado muchísimo, no para de escribirme, me da muchísimos ánimos. Está sabiendo apreciar el trabajo que llevo detrás y para mí eso es más grande que cualquier otro premio".

Por ahora, después de seis años en este Carnaval, planea darse un descanso. Sin embargo, asegura que todavía se siente fuerte, joven y con energía para que su nombre siga resonando en muchos otros escenarios.