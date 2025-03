El Carnaval celebra los tres conciertos aplazados por las lluvias: "Salimos del trabajo, nos duchamos y vinimos"

Los artistas Tony Tun Tun y King África salieron al escenario de la Plaza de Canarias tras haber sido cancelados sus conciertos el martes por las lluvias. Las actuaciones se aplazaron para el miércoles en la misma plaza, que comenzó a llenarse poco a poco de unos asistentes mayormente vestidos de calle al ser un día laborable. Algunos repetían tras el chasco del día anterior, pero para otros fue su primera oportunidad de ver a los cantantes. Aunque finalmente el público pudo escuchar a los músicos, la lluvia no perdonó en algunos momentos de la actuación y tuvieron que echar mano de los paraguas. La India estaba previsto que actuara al término de esta edición.

Aroa Suárez y Eva Montesdeoca eran de las pocas disfrazadas. Las jóvenes se empaparon durante el concierto de Ráfaga, que tuvo lugar el martes, y aunque esperaron a que escampara cuando vieron que las precipitaciones no iban a menos se marcharon. Fue una estampa particular en la que el público tuvo que echar mano de los paraguas, de tal forma que la plaza se convirtió en un manto de sombrillas. "Nos quedamos con las ganas de ver las actuaciones y hoy hace buen tiempo, así que venimos para ver a King África", comentaron. Suárez cogió vacaciones durante esta semana solo para asistir a los actos del Carnaval: "Me encanta".

Retrasos en el primer concierto

Muchos no tuvieron la misma suerte, y ayer tuvieron que trabajar. David y Priscila fueron con su grupo el martes disfrazados de dioses del Olimpo y ayer volvían al mismo sitio, pero sin el disfraz puesto por las prisas. "Salimos del trabajo, nos duchamos y vinimos para aquí", explicaron. "Venimos a ver lo que no vimos ayer", apuntaron. Ambos estaban esperando ansiosamente por Tony Tun Tun, que salió con más de una hora de retraso. "Hoy es un día de trabajo normal, entendemos el problema de la lluvia, pero está muy mal organizado porque mañana hay que trabajar y llevamos una hora esperando", lamentaban. Priscila tenía hora de toque, a las 21:00 horas tenía que tirar para casa porque hoy le tocaba madrugar: "Al final todos esperamos porque tenemos ganas de Carnaval, pero tiene que mejorar la organización".

Concierto de Tony Tun Tun en la Plaza de Canarias. / LP/DLP

Lo que está claro es que no llueve a gusto de todos porque para lo que algunos fue un chasco, para unos pocos fue una oportunidad para ver los conciertos. Zuleima y Guacimara trabajaron el festivo, por lo que muy a su pesar se perdieron la fiesta. "Somos de las pocas que agradecimos que lloviera porque ahora podemos estar aquí", afirmaron. Fue todo tan improvisado que se compraron un disfraz de jugadora de fútbol americano a última hora. Por su parte, Marta Sánchez estaba constipada y decidió no salir el martes para no jugársela y empeorar. Esta Bruja Escarlata no se lo pensó dos veces cuando vio la predicción del tiempo favorable. "Vengo a ver a Tony Tun Tun porque lo escucho desde que soy una niña", dijo. Era el único cantante al que iba a ver porque a causa de una lesión en la rodilla no podía estar con mucho trote.

Desde Galicia viajó David Coutue para conocer el Carnaval capitalino y no deufradó sus expectativas. "Es un espectáculo con la gente involucrada y el ambiente que hay", valoró. "No me dio tiempo a ver el concierto entero de Ráfaga, me dio rabia por la lluvia", lamentó. Esperaba encontrar mejor tiempo en las Islas Afortunadas, sobre todo cuando huía del frío gallego. A pesar de la climatología Coutue no desistió en su espíritu carnavalero y decidió regresar para ver los conciertos aplazados. Pero eso no es todo, porque la fiesta continúa para el gallego con la cita que más espera: Olga Tañón el próximo sábado.

King África en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. / LP/DLP

El mal tiempo del martes también ahuyentó a algunas mascaritas. Lola Farray y Adriana Hernández vieron el cielo encapotado, el frío y la lluvia y se les quitaron las ganas de fiesta. El retraso de los conciertos para ayer fue una buena noticia para ellas, ya que pudieron disfrutar del Carnaval sin riesgo de enfermarse. "Hemos venido a todo y vamos a seguir viniendo", anunciaron (siempre y cuando haya buen tiempo).