Frenchy Morgana, una drag incansable del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Frenchy Morgana en la gala de presentación de candidatos de la Gala Drag. / Andrés Cruz

Estaba pensando en las apuestas para la Gala Drag, cuáles serían las favoritas de las otras candidatas. Es una quiniela clásica, pero he visto incluso otras predicciones, como la de quien no se presentará más al trono. Ahí salía ganadora Frenchy Morgana.

Alguna que otra vez he comentado algo sobre ella, pero quizá muchos de ustedes no sepan quién es, así que he aquí la historia de Frenchy Morgana.

Érase una vez un chiquillo majadero, alto y delgado que quiso ser drag queen y, allá por el año 1999, decidió presentarse como quien le trajo al mundo, desnudo de ideas, sin saber casi lo que hacía en la Gala Drag de Las Palmas de Gran Canaria. En aquella época no había ni preselección. Imagínense ustedes, un número enorme de drags se presentaron y salieron al escenario.

Su estreno sobre las tablas

Entre ellos la princesita. ¿Cómo describirla? Salió al son de la música de Azúcar Moreno con su Olé, olé. El vestuario era pobre, pero con mucha ilusión. Portaba un aparatoso fondo sobre los hombros como si de una ciudad se tratase, abriéndose paso por el escenario. Peluca de espumillón dorado de navidad y el traje largo de color negro.

Resulta que esa princesa, siguió siendo princesa desde entonces. Se presentaba a todas y cada una de las galas Drag que había por la isla y alrededores. Año tras año, empeñada, ella pretendía ser una reina, pero no podía. Lo intentó solo. Lo intentó con ayuda. Hasta grandes diseñadores y coreógrafos se involucraron para que estuviera cerca del trono. Y sí, lo logró definitivamente. ¡Por fin pasó la Pre! Pero no ganó. Ya de último aseguraba que no se presentaría más, que está cansada, pero mentía. Su corazón aún ansiaba ser reina por una noche.

La última preselección

Este año ha vuelto a la preselección, pero no ha sido posible. Y parece ser que esta vez sí es la última. La princesa no será más reina… O quizá sí, solo ella lo sabe.

Después de 26 años presentándose tiene su quiniela ganadora: tercer clasificado Encarna Vals; segundo Acrux; primer calificado Kalik y ganador de la gala Drag… ¡O Grimassira o Ármek! No se moja más.

Como dijo Mario Vaquerizo: "Tonto el que se caiga".