Horario, participantes y dónde ver la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025

Esta noche tendrá lugar el que es considerado por muchos como el evento más espectacular de todo el Carnaval. El parque de Santa Catalina ya se prepara para recibir sobre el olimpo a los 15 aspirantes que quieren hacerse con la corona de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. El espectáculo más transgresor de los carnavales podrá seguirse a través de diferentes plataformas, tanto si estás en las islas como si vives en la península.

Si no has conseguido alguna de las entradas para estar esta noche en el parque de Santa Catalina, no te preocupes porque te contamos cómo podrás seguir en directo el certamen desde la comodidad de tu casa. Desde las 21:30 horas de este viernes 7 de marzo, Las Palmas se vestirá de fantasía para sacar su lado más transgresor y dar comienzo al evento más especial del Carnaval de ‘Los Juegos Olímpicos’.

Así será el orden de la Gala Drag

La gala estará presentada por: Omayra Cazorla, actriz y humorista canaria, Tomás Galván, presentador y locutor de RTVC, y la Drag Sethlas, que ha ganado dos veces este concurso. Los tres conductores del concurso presentarán a las 15 drags que querrán ganar la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas, que aparecerán sobre el escenario en el siguiente orden:

La Gala Drag del Carnaval de Las Palmas se podrá seguir por RTCV y La 2

Los canarios podrán seguir la Gala Drag a través de varias plataformas. A las 21:00 horas, dará comienzo la emisión a través de la Televisión Canaria, en una previa conducida por Cathaysa González, que nos enseñará el backstage del escenario para comprobar cómo se preparan los participantes y cómo están sus nervios antes de la gran noche. Media hora después, a las 21:30 horas, arrancará el certamen que RTVC cubrirá tanto por televisión como por La Radio Canaria. Además, desde que amanezca en Canarias, los periodistas de la radio y la televisión autonómicas contarán la última hora del certamen y conseguirán las declaraciones más importantes de los protagonistas de la noche.

RTVE reafirma su compromiso con los carnavales de Canarias, y después de ofrecer la Gala de la Reina del Carnaval de Tenerife, la Gala de la Reina del Carnaval de Las Palmas y la Cabalgata Ritmo y Armonía de Santa Cruz de Tenerife, cierran este cuarteto de retransmisiones con la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

A las 22:30 hora peninsular, la televisión pública ofrecerá la transmisión en vivo del certamen a través de La 2 y el canal internacional de TVE.

Canarios y aficionados a este tipo de certámenes podrán seguir la Gala Drag desde cualquier lugar del mundo, ya que las plataformas digitales de la RTVC y RTVE ofrecerán la señal en directo de la noche.

Recuerda que en laprovincia.es ya te estamos contando la última hora y todo lo que pasa en la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025, así que ¡no olvides seguir nuestro directo!