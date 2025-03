Un cuadro de Velázquez, sirenas y diosas del Olimpo, en una nueva cita del carnaval de día de Las Palmas de Gran Canaria

Al mal tiempo buena cara, una peluca y mucha purpurina. Eso hicieron este sábado los carnavaleros de pro que, a pesar del frío, el viento, y por momentos, la lluvia, no quisieron perderse una nueva jornada del carnaval de día en la trasera del parque Santa Catalina, en la plaza de Canarias.

Los paraguas, chubasqueros y hasta los propios disfraces sirvieron para sobrellevar el día. Eso, y unos buenos bailes para entrar en calor. Un despliegue de originalidad se vio en las vestimentas de los asistentes, muchos de ellos, saliéndose de la temática olímpica de este año. Como fue el caso de un grupo de amigos salidos, literalmente, de un cuadro de Velázquez. Una original adaptación de ‘Las Meninas’, encabezada por quien decía llamarse ‘Leonor’, se escondía tras una tupida barba. «Llevábamos varios años queriendo hacer un disfraz de este tipo, y como siempre vamos hechas un cuadro pues dijimos, este año toca». ‘Leonor’ afirma que «Las Meninas tienen mucho que ver con las Olimpiadas, los cinco años que Velázquez estuvo pintándonos supimos que teníamos que hacer mucho deporte», bromea.

La elaboración, para la que contaron con la ayuda de manos expertas en el arte del corte y confección, les llevó varios días. Una peluca hecha con alfombras, customizada con gomaespuma, un miriñaque o zagalejo bajo la falda y mucha diversión fueron clave para que sean uno de los grupos que más llamó la atención.

Carnaval de Día de Las Palmas de Gran Canaria / Andrés Cruz

Carnaval y activismo

A unos metros de ellos, otro grupo de amigos disfrazados de sirenas defendieron la necesidad de cuidar el medioambiente y las costas. Una de sus integrantes, Elena García, explicó que querían hacer algo vinculado al mar y la basura que hay en las playas. Atrapadas en redes y envueltas en plástico, defendieron que el Carnaval también es una vía de expresión y de denuncia. «Al igual que los peces se quedan atrapados en las redes, las sirenas también».

Unos disfraces bajo la fantasía ‘Manolas del Mar’. En el que fue para este grupo su primera salida al carnaval de día, hubo también un guiño al activismo feminista, con una peluca morada. «Ahora vamos a ver el ambiente del Carnaval, a bailar y a pasarlo bien».

El activismo estuvo presente en más momentos. Entre el público, la comunicadora y activista, Begoña Vera, acompañada de amigas de Palma, disfrazadas de ‘anillos olímpicos’. «Primero estuvimos en la marcha del 8M. Fuimos al activismo feminista, nos cambiamos y ahora vinimos al activismo ciudadano de la diversión», añadió.

A partir de las 17:00 horas la lluvia dio una tregua y a ritmo de la canción ‘Píntame’, versionada por el grupo Olympus, las mascaritas empezaban a llenar la plaza de Canarias, aunque la afluencia fue menor a la vivida el fin de semana anterior.

Un grupo de ‘tenistas’ originarias de Valladolid, entrenaban sus saques a golpe de música. «El tiempo no acompaña mucho, pero aquí hace menos frío», destaca María, quien camuflada tras sus gafas rojas comenta entre sonrisas que aunque es su primer carnaval de día, «ya ha habido muchas noches, y todas muy divertidas». Mientras, aseguran que tienen que seguir entrenando. «No hemos venido en buena forma, tenemos que salir más».

En la variedad está el gusto, y así lo pensó Suso Díaz, disfrazado de oveja ‘descarriada’, y sus amigos Estefanía Cordero y Carlos Lorenzo, de loros. «Le damos vidilla porque nosotros somos más exóticos», añaden las aves mientras abren sus alas. «Ya hemos disfrutado del primer carnaval de día, del martes de Carnaval y del concierto de Ráfaga. Ahora esperamos a Olga Tañón para cerrar la tarde».

Nia Correia y Olga Tañón cerraron el día

Unos bien tapados, otros más al descubierto. Es el caso de Cristian Vaca. Eligió convertirse ayer en una ducha portátil. Un ‘hula hoop’, unos palos, un arnés y la cortina de baño. «Se me ocurrió un día antes y mi padre me ayudó a hacerlo». Forma parte de un grupo diverso, cada uno con un disfraz diferente. Uno de ellos, Carlos Hernández, va de piloto. Acude a su encuentro, paraguas en mano, «porque a la ducha no le gusta mojarse», bromea.

Pero en este carnaval no podían faltar las diosas del Olimpo. Un riguroso consenso llevó a Carlos Rodríguez y sus amigos a disfrazarse así. Forman parte, además, de del club de moteros ‘Los cuervos del norte de Gran Canaria’. Entre ellos, Yaiza Dévora, subraya también que este día sirve «para reivindicar la igualdad por nuestros derechos en el Día de la mujer».

Las actuaciones más esperadas llegaron al final de la tarde con Nia Correia, a las 18:30 horas, que volvió a disfrutar de pisar un escenario en el Carnaval de la ciudad tras su actuación la noche anterior en la gala drag. Y cerró el día, la puertorriqueña Olga Tañón, quien a las 20:30 horas salió al escenario enfundada en un plumas a pesar de que la lluvia había parado, pero que con su repertorio pronto hizo entrar en calor al público.