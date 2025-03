La historia de superación de Ármek, ganador de la Gala Drag Queen

El esfuerzo y la dedicación tienen recompensa. Ser fiel a uno mismo hace que un artista pueda sacar todo su potencial. Drag Ármek demostró ambas premisas al coronarse este viernes ganador de la Gala Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria después de seis años consecutivos superándose a sí mismo en cada show. Con su detallista y enérgico espectáculo, La belleza de lo oculto, hizo que el público de Santa Catalina se viniera arriba entonando ovaciones. Y sus padres, un apoyo fundamental para él, acabaron llorando de la emoción.

Pero el camino hacia esa victoria no fue fácil. De hecho, tal y como cuenta el artista, hace unos diez años atravesó un periodo de depresión y ansiedad lleno de inseguridades que le impidieron hacer lo que más le gusta: bailar sobre el escenario. Esa dura experiencia, con el tiempo y mucho trabajo mental, le sirvió de combustile para crear su número de este año con un claro mensaje: "No necesitas ninguna máscara, mírate al espejo y acéptate como eres, que así eres perfecto".

Con los pies en la tierra

Pedro Llomar Miranda González, quien da vida a Drag Ármek, es bailarín profesional y una de las estrellas de la grancanaria Sala Scala. Cuenta que todavía se encuentra "en una nube" después de una noche llena de emociones que pudo disfrutar "como un niño pequeño". Riendo, relata que apenas ha dormido dos horas y que no dejan de acumularse los mensajes de apoyo que recibe por sus redes sociales.

Con los pies en la tierra y sintiendo como un "honor enorme" el poder representar al Carnaval, rememora el esfuerzo que ha hecho año tras año y que ahora, está seguro, ha valido la pena. "Cada año la gala crece, es más difícil, hay más nivel, hay que superarse más. Yo llegué a un punto en el que decía: ya no sé qué hacer porque he intentado de todo", cuenta. Y es que este evento, que ya lleva 27 ediciones, no deja de evolucionar: "Ha cambiado muchísimo sobre todo a nivel económico. Es una superproducción".

Llevaba varias galas quedándose muy cerca del ansiado título de campeón, y su creciente número de seguidores nunca dejó de creer que no tardaría en llegarle el momento de alzar el cetro. Este año fue la ocasión más que perfecta para hacer realidad un sueño que llevaba años persiguiendo, ya que fue su buen amigo, Drag Elektra, quien le hizo entrega del trono.

Una gran amistad con Elektra

"Empezamos a bailar juntos, empezamos en el drag juntos, hicimos un parón juntos y volvimos juntos. De hecho, trabajamos en el mismo espectáculo. Nos habíamos puesto como tope este año para descansar un poquito del drag para tener un poco de tiempo y volver con ideas renovadas y frescas, y siempre me decía: 'Ojalá se cumpla esa foto, ojalá te pueda dar el cetro'. Ha sido doblemente especial", rememora Pedro Llomar con una amplia sonrisa.

Con esa bonita experiencia pone el broche de oro a unos años que comenzaron a partir de una ilusión imposible de olvidar. Pero su historia empieza mucho antes, remontándose a los mismísimos inicios de la gala, en el año 1998, cuando Ármek aún no existía y Pedro Llomar apenas contaba un año de edad. Creció viendo la gala en el sofá de casa junto a sus padres, y ya por aquel entonces podía intuirse por dónde andaban los tiros. "Mi madre siempre me decía: 'Algún día tú estarás ahí'. Y no se equivocó".

Muchas disciplinas en una

La pasión por el drag es algo que se lleva dentro. En su caso, el interés por el arte ha sido una constante desde que era pequeño, siendo el drag una disciplina que abarca muchas aristas diferentes. Maquillaje, decorado, música, baile, vestuario e interpretación son solo una parte del rico mundo que tanto cautiva a Pedro Llomar, más aún en lo que concierne a la personalidad única que tiene el drag canario, y que se ha ido construyendo en base a la innovación que van aportando los aspirantes.

En esa línea, destaca que es muy beneficiosa la situación que vive el drag actual con la entrada de gente nueva que aporta ideas frescas. Ese es, tal y como indica, el mejor motor para que este arte siga evolucionando.

Y para que toda la magia sea posible, también es indispensable el apoyo de la familia y el equipo que se encuentra detrás de la fantasía. Para la llamativa y enérgica puesta en escena de Ármek, hubo todo un año de preparación que empezó a la vez que terminó la gala del año pasado. El proceso culminó el mismo día de la preselección, ya que estuvieron hasta entonces ultimando detalles.

Por fin, el ansiado trono

Arropado por sus compañeros de gala, quienes en seguida le dieron la enhorabuena con mucho cariño, Ármek se encuentra por fin en el ansiado trono que está dispuesto a ocupar durante un año con cabeza y seriedad. Aunque apenas acaba de sentarse, su mente inquieta ya ha empezado a maquinar posibilidades para la despedida dentro de un año. Por eso, indica que ya va siendo hora de sacar su libreta de ideas para tomar decisiones.

Por lo pronto, Ármek está entregado a las fiestas y a su apretada agenda como Drag Queen del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Un merecido puesto al que ha escalado poco a poco hasta hacerlo realidad.