Agüimes celebra su Carnaval de día y Gáldar entierra su Sardina

Miles de carnavaleros se reunieron el sábado en Agüimes para celebrar su Carnaval de día, el evento más concurrido de las carnestolendas de este municipio, dedicadas este año al mundo de los videojuegos. La fiesta, que se celebró hasta altas horas de la madrugada, tuvo como epicentro la plaza del Rosario, espacio en el que vecinos y visitantes se reunieron para bailar y disfrutar al son de la música del Combo Dominicano, Los Salvapantallas, Qué Chimba, Bamboleo, Señor Natilla o Lady’s del Swing.

El disfraz más popular de este año, como no podía ser de otra manera, fue el de Super Mario, aunque hubo quienes apostaron por otros conocidos personajes de los videojuegos, como Pac-Man, Zelda o Sonic.

A lo largo del día se desarrollaron destacados eventos por diferentes puntos del casco histórico, como la Quema del Sombrero, la Quema de la Campana, una divertida carrera de aletas o la tradicional Fiesta de la Pamela, celebrada en el Casino de Agüimes.

No faltaron a la cita las agrupaciones murgueras del municipio, que actuaron en diferentes puntos del centro histórico. Las personas que se acercaron a la plaza de San Antón tuvieron la oportunidad de escuchar a Las Inkietas, Los Pachachos y a las murgas infantiles Los Lagartitos y Los Serenquenquitos. Los Hijos de Chano el Negro, flamantes ganadores de la 41ª edición del Concurso de Murgas de Agüimes, y Los Sombreritos, segundos en el podio, deleitaron al público en la plazoleta Orlando Hernández. Las Charanguillas y Las Lady’s Lagartos actuaron en la plaza de Santo Domingo y en la calle Sol, respectivamente.

Los más pequeños de la casa tuvieron su punto de encuentro en la plaza de Santo Domingo, donde la Escuelita Murguera organizó diferentes actividades infantiles. Ya de madrugada, se repartió pan con ajo y aceite a aquellos fiesteros con más aguante en el cuerpo, tal y como antaño hacían las tres sociedades existentes en el pueblo al finalizar los bailes de amanecida, para llenar los estómagos después de toda una noche de fiesta.

El Carnaval de Agüimes continúa hoy en la plaza del Rosario, a partir de las 12.00 horas, con el baile infantil.

El programa continuará el miércoles, día 12, en el Centro de Mayores del Cruce de Arinaga con el baile de Carnaval, que tendrá como grupos invitados Yoni y Aya, Yeray y Lolino y a Yeray Socorr. El viernes, día 14, las fiestas llegan de nuevo a Arinaga para celebrar la verbena con Muelle Viejo y la orquesta Armonía Show.

En la otra punta de la Isla, el Carnaval de Gáldar, dedicado al Antiguo Egipto, celebró ayer su final de fiestas por todo lo alto con su Carnaval de Día, en una de sus ediciones más multitudinarias. Música y estilos para todos los gustos y el mejor ambiente llenaron la plaza de Santiago desde el mediodía y hasta bien entrada la noche, calentando motores para la despedida de las carnestolendas con la quema de la sardina.

La jornada arrancaba con una batucada recorriendo las calles del casco histórico de la ciudad. Grupos de mascaritas de todos los estilos y las primeras viudas comenzaban a congregarse cerca del escenario. Músicos de primer nivel y ritmo salsero llegaron con Mojo con toque cubano. La banda puso en pie a los asistentes en un preámbulo que ya vaticinaba una jornada llena de fiesta.

Llegó el turno de las versiones desenfadadas y el rock personalísimo de Los Lola, que a ritmo de auténticos himnos como A quién le importa, Hoy no me puedo levantar o Las chicas son guerreras, sin faltar su característica versión de Como una ola, siempre con su inconfundible sello rockero hacían corear a todo el público.

La fiesta y el desenfreno de Aseres irrumpieron a media tarde con los compases de La vida es un carnaval o Atrévete de Calle 13. «¿Qué es lo que tú quieres?» gritaba la banda, que no dejaba indiferente a nadie desatando a un público con muchas ganas de fiesta carnavalera y que no dejó cantar en ningún momento. Fin de fiesta con el ritmo de DJ Ulises Acosta, incombustible ante un público que no dejaba de pedir más.

El mejor broche de oro musical para unos carnavales que cerraron por todo lo alto a la espera de su última cita, el Gran Mogollón de la Sardina, desde el Pabellón Municipal Juan Vega Mateos para discurrir por todo el casco histórico de la ciudad hasta llegar al edificio del Casino, con la quema de la sardina.

Baile de la Piñata de Arucas

Arucas se llena de misterio, color y tradición con el Baile de Piñata, una de las celebraciones más esperadas del carnaval. Con máscaras que ocultan identidades y disfraces que desafían la imaginación, esta fiesta revive el espíritu de antaño, donde el anonimato y la diversión iban de la mano.

Pasacalles suspendido

La Villa de Moya se preparaba para celebrar un fin de semana plagado de actos y actividades con los que disfrutar del Carnaval. La villa comenzó desde el viernes con un colorido desfile de mascaritas desde el Pico Lomito hasta el Polideportivo Municipal. Unos pequeños que con ilusión y ataviados con sus mejores galas relacionadas con los Juegos Olímpicos, desde antorchas hasta modernos deportistas ataviados con sus esquíes o tablas de surf, fueron saludando y haciendo las delicias de todos los que se acercaban a verlos.

El Ayuntamiento de la Villa de Moya informó la tarde de ayer que «ante la situación meteorológica actual ha tomado la decisión de suspender las actuaciones previstas en el Pórtico de la Iglesia de la Escuela de Baile Moderno Suna Jiménez y del Club de Gimnasia Rítmica GADAE - Moya. De la misma forma que se suspende el pasacalles participativo con colectivos deportivos, escolares, lúdicos y culturales». Y sí mantuvo las actuaciones previstas en el parque Pico Lomito.

Los actos de carnaval culminarán hoy con la Feria Artesanal y Comercial, ‘Moya en Carnaval’ en la calle Miguel Hernández, donde se colocan diferentes stands para la venta de productos locales y artesanía. Mientras, en el parque Pico Lomito se sitúan actividades infantiles para que los niños y niñas disfruten de la mañana. Una jornada que llega a su fin al son de La Polvajera, que actúa en el Pórtico de la iglesia de la Candelaria.

Próximos municipios

Los próximos municipios en coger el testigo de las fiestas de Don Carnal son Santa Lucía de Tirajana, del 13 al 22 de marzo de 2025, con la temática México Lindo; Telde, del 14 al 26 de marzo, con el dibujo Manga como tema prinicipal, y La Aldea, Carnaval La Aldea, del 14 al 30 de marzo, sobre los videojuegos.