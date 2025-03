Inmaculada Medina: «En lo personal y lo profesional el Carnaval está siendo olímpico este año para mí»

Con la Gala Drag del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria del viernes, la Fiesta de Interés Turístico Internacional encara su recta final con Maluma y la Gran Cabalgata de colofón en una edición que, en lo profesional y lo personal, ha sido dura para usted.

Ha sido un carnaval olímpico, muy acorde a la alegoría de las fiestas de este año. Pero con el trabajo del equipo de Option Production y con el realizado por el personal de la Sociedad de Promoción y el resto de trabajadores de la casa nadie duda que hemos hecho unos carnavales que quedarán en la memoria de todos; una celebración, por cierto, Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 2023, que es fruto no sólo de la profesionalidad, entrega y mimo con que la abordamos sino, y ahí me meto en la parte personal, una edición que para mí ha sido complicada aunque también reconozco que ha servido para confirmar algo que yo ya sabía: la calidad humana de quienes hacen la fiesta más importante de Gran Canaria. Grupos, reinas, drags, diseñadores, técnicos, músicos, operarios, compañeros y trabajadores municipales... Las muestras de cariño que desde el primero al último me han hecho llegar a lo largo de estas semanas me han abrumado.

Nadie podrá poner en duda su entrega y dedicación al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Vamos a ver: es cierto que una cosa es lo personal y otra bien distinta es lo profesional pero yo no sé ni puedo separar una cosa de la otra aunque teniendo claro siempre cuál es mi sitio. Está siendo para mí un Carnaval diferente después de tantos carnavales trabajados; un año duro porque por circunstancias personales no he podido estar como yo siempre estoy aunque pienso que también ha servido para demostrar que esto es un trabajo de un equipo; no es trabajo de una concejala.

En ese sentido incluso le quería preguntar por el papel que ha jugado Carolina Darias en una edición como esta, en la cual a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria se la ha visto tomar un poco, no sé si sería correcto decir el relevo porque ella está siempre encima de todo lo que sucede en la ciudad, pero sí se ha percibido una complicidad extra tanto con las fiestas como con usted.

Yo siempre digo que hago lo que hago gracias a la alcaldesa. La confianza que ha depositado en mí, lo mismo que en todo el equipo, no sólo es fruto de tantos años de la relación con ella quien, aparte de que es una enorme profesional en cuanto a la administración de la ciudad y sus diferentes áreas, que supervisa todos los días y en todo momento; que lo ve todo, lo sigue y lo persigue; que conoce hasta el último detalle de la ciudad, por supuesto también con el Carnaval, conmigo particularmente a raíz de la circunstancia personal que me tocaba vivir, ha sido cómplice absoluta. No tenía duda que eso iba a ser así pero desde luego me he sentido abrumada por su cariño y confianza.

Y tanto porque entre otras cosas, la alcaldesa pasará a la historia del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria como la regidora que más premios ha entregado en una misma gala. No sé ni cuántos dio en la Elección de la Reina.

(Risas) Es una tía extraordinaria. Pero repito: siempre está. Otra cosa es que siempre se deje ver porque es muy respetuosa con el papel que jugamos cada uno de quienes formamos su equipo. Fíjese que se lo digo y me emociono..

Pasará el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025 a la historia por varios motivos: más candidatas a Gran Dama y Reina Infantil; quince finalistas en la Gala Drag; 40.000 personas y más de 35 carrozas a las once de la mañana en la Cabalgata Infantil; un escenario que gusta a todos; la feria de ocio familiar mucho más grande; la apuesta por presentadores canarios en los actos principales; artistas de renombre mundial, como por ejemplo Gente de Zona, compartiendo el mismo escenario con orquestas e intérpretes de las Islas; cuatro escenarios patrocinados por distintas marcas; miles de mascaritas participando en los actos de noche como en el Carnaval de día... Hasta el veredicto de la final de murgas gustó a casi todos los grupos.

Empecemos por el final. Hacía años que no se veía tanto público en el Parque de Santa Catalina durante una final de murgas. Fue un acierto tener en cuenta su petición para que ese acto tuviera acceso libre, algo que reivindicaban desde hace tiempo. Sobre el reparto de premios, que gustó a casi todo el mundo, no puedo decir nada porque es algo que decide el jurado pero es verdad que hubo unanimidad. La participación de los habitantes de la ciudad y la isla también está siendo espectacular: la idea de Josué Quevedo de repartir por cuatro escenarios distintos los diferentes tipos de música y grupos, adaptados cada uno a un tipo de público y edad, desde los más mayores a quienes disfrutan en familia del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria o los carnavaleros más jóvenes, que tienen su sitio.

¿Qué voy a decir de la Cabalgata Infantil? Treinta y seis carrozas y 40.000 ciudadanos participando desde las once de la mañana de un espectáculo que hasta hace siete u ocho años contaba con apenas diez carrozas... Creo que también acertamos dándole su lugar al talento de jóvenes profesionales canarios y otros más experimentados tanto presentado los actos principales como actuando en ellos. Y el escenario: una maravilla que nos ha diseñado Carlos Santos. Ya se lo decía al principio: un Carnaval olímpico a la altura de la alegoría de nuestra Fiesta de Interés Turístico Internacional.

No obstante, más allá de los aciertos de Josué Quevedo, su equipo y el personal de la Sociedad de Promoción, los carnavales de Las Palmas de Gran Canaria están donde están gracias también al trabajo que llevaron a cabo los anteriores responsables de los festejos en la dirección artística, la gerencia, la producción, la realización, marketing, comunicación, publicidad... Hoy el Carnaval de la ciudad es el que es gracias a su trabajo y creo que Josué Quevedo está poniendo ahora el broche a quienes pelearon conmigo para sacar adelante la fiesta más importante de Gran Canaria.

Sin embargo, los problemas y denuncias que presentan los vecinos de Las Palmas reflejan que muchos no perciben esa realidad. Más allá de la promoción nacional e internacional que supone el Carnaval para la capital ¿cuánto dinero deja la fiesta en la ciudad?

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, con una inversión municipal de 5,5 millones de euros, genera un retorno de más de 40 millones no sólo en la ciudad sino en toda la Isla.

Algo que poco les importa a quienes denuncian y quienes animan a presentar demandas por ruidos y demás molestias.

Perdone que le aclare una cosa: los ciudadanos están en todo su derecho a quejarse o denunciar. Que no se nos olvide. Nuestro trabajo es escuchar sus protestas para encontrar un entendimiento que permita la celebración de los diferentes actos y el derecho al descanso de los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria. Puede que esas diferencias generen contratiempos pero nadie dijo que organizar y conciliar uno de los carnavales más importantes del mundo con el día a día de los ciudadanos fuese una tarea fácil.

Pero estará de acuerdo con que tanto escollo resulta un incordio...

No, no, no... Le insisto en que se trata de un derecho de los habitantes de esta ciudad, que son para quienes trabajamos en esta corporación. Repito que la clave está en escuchar y tratar de hallar un punto de encuentro entre sus demandas y la celebración de la fiesta. Fíjese que desde el pasado año decidimos que las noches de ocio y música arrancaran tras la coronación de la Reina cuando antes empezaban casi el día del pregón ocasionando a los vecinos molestias innecesarias. Ahora son siete noches intensas y punto.

También creo que es importante destacar la seguridad que caracteriza al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Nuestros carnavales son una Fiesta de Interés Turístico Internacional sumamente seguros gracias a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y al número de agentes de seguridad privada que los planes de seguridad nos exigen para celebrar actos que congregan en total en nuestras calles a cientos de miles de personas. Con las distintas sentencias judiciales sobre la mesa, en cada edición se trabaja para cumplirlas a raja tabla. Incluso hasta en los ensayos sobre el escenario de los diferentes espectáculos la música se corta a las diez de la noche.

Sucede lo mismo con el hecho de respetar las áreas que podemos o no podemos ocupar, algo que hemos atendido con la responsabilidad que caracteriza al equipo de la actual alcaldesa, Carolina Darias, como con Augusto Hidalgo, el anterior alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Nosotros sí nos hemos sentado a dialogar con los vecinos. Ya se acabó eso que otros regidores de la ciudad llevaban a cabo de no hacerles caso a los ciudadanos que residen en las zonas donde se celebran las fiestas, una actitud que es el origen de los problemas actuales del Carnaval de la capital grancanaria. Nosotros ni imponemos ni actuamos sin tener en cuenta ni a los vecinos ni a la justicia.

Hablando de justicia y las sentencias, hace casi veinte años que se prohibió el uso del parque Blanco, en la calle Simón Bolívar, tras fallarse a favor de los vecinos en los tribunales, tiempo más que suficiente según algunos especialistas del derecho, para solicitar en los juzgados la revisión de dichas decisiones basándose en el buen hacer y el rigor con el que se ha cumplido cada uno de los puntos de las resoluciones judiciales por parte del Ayuntamiento. ¿Se plantea solicitar al juzgado la revisión de dicha sentencia?

Eso es algo que dependerá de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de la ciudad. No es competencia mía ni de mi equipo, primero porque no sabemos de leyes y, segundo, porque nuestro cometido es organizar la fiesta.

La primera declaración del nuevo director artístico del Carnaval de la ciudad, Josué Quevedo, fue su deseo de recuperar la calle, algo que se logró el pasado año y que continúa en la actual edición.

Pese a su juventud, Josué lo tiene todo bastante claro. Que sea tan carnavalero juega a favor y aunque es un profesional muy seguro con sus decisiones también sabe escuchar y atiende a razones.

Creo que con la excusa del Carnaval de las Olimpiadas quería una piscina debajo del escenario...

Porque está loco (risas) ¡Tenía que ver el disgusto de ese hombre cuando le decían que era algo muy complicado! Pero en esa locura de Josué radica también su valor. Nada se le pone por delante y en ocasiones ni nos cuenta a la alcaldesa ni a mí qué sucederá en las galas para darnos una sorpresa.

Más de 40 millones de euros que deja el Carnaval en la ciudad y la Isla; éxito de público en los actos; récord de candidatas en los concursos y de carrozas en la Cabalgata Infantil; satisfacer a los grupos, en especial a las murgas... Con los datos sobre la mesa ¿cree que los ataques de la oposición en el Ayuntamiento capitalino hacia el Carnaval son coherentes con la realidad?

Con esos fabuloso datos sobre la mesa yo no voy a perder hoy el tiempo hablando de la deriva política de la oposición pero sólo les recordaría que los grupos y los carnavaleros tienen memoria; no se olvidan, y me consta que es así, del desprecio con el cual se les trató cuando ellos gobernaban. Nosotros nos sentamos con los grupos a dialogar mientras que ellos o los ignoraban o les mentían.