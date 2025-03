La ciudad inaugura su primera Noche de Transformistas con un homenaje histórico

Santa Catalina vivió este miércoles el estreno en primicia del nuevo evento del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: la Noche de Transformistas. Una gala que, a juzgar por el entusiasmo que mostró el público, ha aterrizado en las fiestas para quedarse. Pretende erigirse como un homenaje a los transformistas perseguidos y reprimidos durante el Franquismo que fueron la antesala de un evento tan querido y aclamado como es hoy en día la Gala Drag Queen. Para ello, cinco artistas, cada uno con su propio estilo, lucieron sus mejores pelucas, trajes y maquillajes en unas actuaciones donde la premisa del humor siempre estuvo presente.

Alexis Santos, Elva Garcia, Pedro Daktari, Daneyden y Vanessa Artiles fueron los encargados de poner el brillo y las risas a la noche intercalándose en dos bloques. Su espectáculo ofreció una mezcla del transformismo clásico con elementos modernos a la que se sumó música en directo, abarcando una diversa gama de registros, a pesar de que solo tuvieron un mes de anticipación para prepararlo.

En este sentido, Vanessa Artiles confiesa que fue una "sorpresa" cuando les anunciaron la realización del evento. Originalmente, estaba previsto estrenarlo en 2026 con motivo del 50 aniversario del Carnaval, pero se decidió comenzar en esta edición con el objetivo de "tener referencias para que el año que viene sea una gala que la gente conozca", apunta. De este modo, tal y como explica, también será posible tener un periodo de preparación más largo para la próxima edición, que ya tiene algunos bocetos en marcha.

Memoria histórica

La cita de este año, que dio comienzo a las 20:30 horas, arrancó con una introducción que rememoró la historia del transformismo en la capital: "Un espectáculo de valentía y libertad que encontró en nuestra ciudad un refugio". Le siguió una actuación de Uniks, los ganadores del concurso de disfraces adultos, quienes trajeron al escenario el espíritu de los Juegos Olímpicos con acrobacias y danza.

La primera en entrar en escena fue Vanessa Artiles, quien inauguró la noche con gran soltura haciendo bailar un brillante traje de flecos al son de Letra Menúa de María Peláe. Entre chiste y chiste, dio paso a Elva García, quien con un pomposo chal blanco y un tocado de plumas interpretó Felicità de Cecilia Gayle. Tras un animado show cargado de bromas picantes, anunció la llegada de Pedro Daktari, que salió al parque entre aplausos y ovaciones.

Música en directo

Con micrófono en mano y una flor blanca en la peluca, entonó él mismo una canción que hizo a espectadores y espectadoras ponerse a bailar de pie. Quiso rememorar a "los que hicieron todo esto y los que ya no están", entre ellos Manolo García y Paco España, para quienes pidió un fuerte aplauso.

Al ritmo fiestero de Gloria Estefan y su Rythm Is Gonna Get You, apareció Daneyden con una gran corona con piedras plateadas y plumas azules interpretando una vibrante coreografía. A continuación, Alexis Santos optó por usar su propia voz para seguir el hilo a la fiesta enfundado en un luminoso traje largo azul. Con un toque de humor, hizo alusión a la "metamorfosis" que ha tenido su cuerpo en los muchos años que lleva en el mundo del transformismo: "Todo pende, todo cuelga, todo se desliza".

En el segundo bloque, los cinco artistas volvieron a comerse el escenario con más canciones, bailes, atuendos brillantes y chistes. Subieron el listón de la primera parte de la noche interactuando entre las filas de espectadores, haciendo acrobacias, trayendo bailarines y elevándose sobre una plataforma en el escenario. Al final, con todos juntos sobre el escenario, entonaron el mítico tema A Quién Le Importa bajo una lluvia de confeti.