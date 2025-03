¿Nos vamos a Las Vegas?

Imagen de archivo de una cabalgata del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. / Andrés Cruz

Ya el nuevo Carnaval viene saludando, asomando la cabecita durante toda la semana. Este domingo pasado, doña Inmaculada Medina nos leyó su misiva con las tres propuestas de alegorías para el 50 aniversario del Carnaval. Yo solo daré mi apuesta y el por qué no de las otras. Las alegorías son El Universo, El Polo Norte y Las Vegas.

Yo lo siento por los que les gusta el Universo, pero esa temática ya salió en 1998. ¿Que cómo me acuerdo? Pues porque ese mismo año fue el año en que me presenté a la primera Gala Drag que se hizo. Fue la Gala Drag del Universo e, incluso, mi fantasía se llamaba Gata Siamesa escopeteada perdida en el Universo. No vale repetir, señora concejala.

Luego nos presentaron el Polo Norte. Podría estar divertido, pero me resulta más aburrido. Poca carne creo yo, mucho abrigo. Y el Carnaval es carne. Si salimos abrigadas, luego nos viene el calor menopáusico al bailar en las noches de Carnaval. ¡No!

Carne, arrojo y desparpajo

Para terminar, el tercero, Las Vegas. ¡Este sí! Las Vegas es más que croupiers y cartas, como he leído por ahí, o Elvis. Las Vegas sí que es carne, arrojo, música, desparpajo, juego, plumas, lentejuelas, glamour…

Voy a dar algunas ideas para disfraces, algunas más comunes para los menos atrevidos y otras más atrevidas, para nosotras. Croupier, carta de Póker, ruleta, magnate jugador, diva «cantanta» buscando el éxito, de casamentero moderno para bodas efímeras, de gánster de balas de fogueo, de traficante sexy de tabaco, de vendedora sexy de papas de las Vegas de San Mateo. O de fresas con nata de Las Vegas de Valsequillo.

Yo lo tengo tan claro que, desde que acabó su intervención Inmaculada, ya había votado e incluso me respondieron con que aún no estaba abierta la votación. Finalmente voté de manera correcta y, como se dice: ¡What happens in Las Vegas, stays in Carnival!