"Esto no debería ocurrir. El Carnaval es algo que trasladamos al mundo: sigue el luto en Canarias

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se vio empañado por un trágico suceso este año. Isaac Trujillo, un joven que disfrutaba de la celebración, perdió la vida tras verse involucrado en una pelea. La noticia ha conmocionado a la comunidad, generando dolor e indignación entre los asistentes. Vecinos y carnavaleros han expresado su pesar, destacando que este tipo de hechos no representan el espíritu de la fiesta.

El equipo de 'Ponte al Día' de Radio Televisión Canaria (RTVC) ha salido a las calles para recoger el sentir de los ciudadanos, quienes han manifestado su consternación por lo ocurrido.

Algunas personas han señalado que esta tragedia deja un profundo sentimiento de tristeza y preocupación, comentando que el Carnaval es una celebración de alegría y disfrute, pero este suceso ha dejado "un sabor amargo". Otros han destacado su solidaridad con la familia de la víctima, afirmando que nadie debería salir a divertirse y acabar perdiendo la vida de una manera tan injusta.

También han expresado su temor ante futuras noches de fiesta, asegurando que hechos como este generan inquietud entre quienes, año tras año, participan en el Carnaval. “Estamos muy dolidos por él, por su familia. Esto no representa lo que son los Carnavales. Uno se va con mal sabor de boca, con miedo a la próxima noche”, comentaba un asistente. Otra persona lamentaba que una celebración tan especial para Canarias se vea empañada por actos violentos: “Es una pena que esto pase, que salgas tranquilo de fiesta y nunca vuelvas. No debería ocurrir algo así en una fiesta que es para disfrutar”.

Algunos carnavaleros, sorprendidos por lo sucedido, han hecho un llamamiento a la calma y al respeto, recordando que el Carnaval es una festividad que representa la cultura y el espíritu de Tenerife. “El ambiente que podemos dar a otros sitios es importante. El Carnaval es algo que trasladamos y está mal que esto pase. No nos representa. Que la gente no se deje llevar por la violencia”, expresaba otro asistente. Una habitual de estas fiestas, visiblemente afectada, compartía su desconcierto: “Soy carnavalera, siempre salgo. Me he quedado sorprendida con lo que ha pasado. Nunca imaginé algo así en pleno Carnaval”.

La familia de Isaac Trujillo pide justicia

El suceso ocurrió el pasado martes 4 de marzo, alrededor de las 05:00 de la madrugada, en la confluencia de la Calle de la Marina y la Avenida Francisco La Roche. Según informan sus allegados, Isaac fue atacado por un grupo de individuos, lo que le costó la vida.

Hasta el momento, solo se ha identificado y detenido a dos personas, pero la familia está convencida de que hay más implicados. Por ello, han solicitado colaboración ciudadana para esclarecer los hechos y dar con todos los responsables.

Para quienes dispongan de testimonios, imágenes o cualquier dato que ayude a la investigación, la familia ha habilitado un correo electrónico para recibir información de forma totalmente anónima:

📩 justiciaporisaactrujillo@gmail.com