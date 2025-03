Luck Ra: "Saldremos al Carnaval con toda la banda y podremos bailar el cuarteto de Córdoba"

El cantante argentino Luck Ra (Córdoba, Argentina, 1999), autor de éxitos como 'Hola perdida' o 'La Morocha', se estrena este sábado en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en el escenario de Manuel Becerra a partir de las 22:00 horas. Con el cuarteto cordobés por bandera, ha colaborado recientemente con artistas de la talla de Chayanne y Elvis Crespo, además se encuentra ultimando los detalles de su segundo disco, que saldrá en las principales plataformas musicales el próximo mes de abril.

¿Qué tal la llegada a la isla?

Muy bien, la verdad que es mi primera vez acá en Gran Canaria, ahora estamos haciendo esta llamada mientras estoy mirando el mar y la playa, así que se siente muy bien, la verdad. He estado por Tenerife, sí, que está que está acá al ladito.

Este sábado actúa en la plaza Manuel Becerra en la última noche de carnavales. ¿Qué podrá ver el público?

Mira, tenemos un poquito todo listo para que sea una tremenda fiesta. Nos trajimos a los muchachos de la banda también, la vez que estuvimos por Tenerife no teníamos la posibilidad y ahora sí, así que estamos todos muy felices de que podamos bailar el cuarteto de Córdoba, Argentina, acá tan lejos en Gran Canaria, así que muy feliz.

Este viernes abrirá boca con Maluma ¿no?

Sí, me lo quiero cruzar, seguramente vamos a estar ahí bancándolo. Tenemos el remix de 'Hola Perdida' que compartimos, así que a ver. No no hemos interpretado nunca juntos, vamos a ver si se da la chance y si no bueno, no faltaremos de todas formas. Es un honor también compartir estos hermosos días con el primo Maluma.

Tengo entendido que te gusta el espectáculo así en la calle, el aire libre, como será este sábado. De hecho, su primer disco lo grabó así, en vivo. ¿Qué significa para ti? ¿Por qué te gusta ese tipo de espectáculo?

Y yo siento que hay cosas que en el vivo te chocan un poco más. O sea, personalmente soy una persona que me gusta mucho hacer shows en vivo y estar ahí con la gente. Siento que esa conexión que existe entre ambas partes es muy importante y justamente esa también fue la razón por la que el primer disco lo hicimos en vivo. Ahí con toda la gente y la verdad que lo disfruto mucho. Me cambia la cara y también estoy obligado y decidido y quiero dar lo mejor obviamente para la gente.

Vienes justo en Carnaval. Sé que en Córdoba, su ciudad natal en Argentina, también se celebran. Entiendo que es diferente a como son aquí, ¿cómo los vives?

Sí, obvio, en en Córdoba, en Buenos Aires, en todos los lados de Argentina, la verdad que hay muchos festivales muy lindos. Sé también el peso que conlleva cantar este sábado en un festival tan masivo como este, pero nada, estamos lejos de estar nerviosos, estamos muy manijas y muy felices de que bailemos unos cuartetazos por acá. Mira, eh por qué Yo sé que tú

Has pasado por varios estilos musicales a lo largo de estos años, ¿por qué te decantaste por el cuarteto? ¿Por qué ese giro en lugar de optar, por ejemplo, de quedarte en el género urbano? Como buena parte de tu generación de artistas en Argentina.

Mira, siempre he sido bastante de escuchar mucho de todo. Al principio he hecho rock cuando tenía mi banda, después me echaron de mi propia banda y he hecho trap, después he hecho baladas, he hecho reggaeton y la verdad que el cuarteto es algo muy cordobés que es de de donde soy, ¿viste? Uno sabe de por sí que lo lleva en la sangre y lo lindo que tiene el cuarteto es que justamente puedo meter las guitarras eléctricas del rock, tiene cosas también de baladas, a fin de cuentas es una hermosa mezcla de todas las cosas que me gustan.

Luck Ra este viernes junto a las dunas de Maspalomas. / Orlando Mir

De alguna manera has puesto el cuarteto cordobés en el mapa, porque yo creo que la gente no sabía que era. Es más, al menos en este lado del Atlántico muchos lo siguen confundiendo con el merengue u otros estilos caribeños.

La verdad que no me importa tanto que lo confundan, la gente lo puede llamar como quiera, pero lo importante a fin de cuentas es que se la pase bien y que se baile y que se disfrute de la misma forma, después que lo llamen como quieran.

Aún así, imagino que estarás orgulloso de llevar un estilo tan propio de tu ciudad y tu provincia a lugares tan distantes.

Obviamente, sí, la verdad que es un honor, estamos llevando esa bandera y se siente muy bien que haya gente que justamente piense eso. A fin de cuentas solo soy una persona que ama lo que hace y que es un honor para mí ya estar en este lugar haciendo esta llamada con vos, en otro continente, con esta vista re linda.

Tiene éxitos como 'Hola perdida' o 'La Morocha' que durante estos carnavales muchas orquestas canarias han versionado, por lo que de alguna manera ya han estado presentes estas canciones. ¿Qué te parece?

La verdad es que se siente obviamente muy lindo. Me han llegado mensajes de gente que hace sus versiones, también me enteré que hay quien hizo una en República Dominicana y está en el top 50 de éxitos de su país. Lejos de que algo así me pueda llegar a enojar, la verdad que es un honor que justamente haya gente que le guste tanto que así pueda hacer su propia versión, a fin de cuentas todo suma.

¿Vas a seguir por esa línea del cuarteto o tienes pensado volver a cambiar en algún momento de género?

Mira, el próximo álbum que estamos haciendo va en esa línea. Sale en abril, así que ya se está cocinando, no falta nada. Es más, hay colaboraciones con alguien de España que quiero y admiro mucho, y bueno, me gusta que lo que hago más allá del cuarteto, mezclar distintos géneros y también meter el cuarteto a gente que no tiene nada que ver con él, para que cada uno le le dé su su toque. Siento que es lindo y termina siendo agradable para la gente que no conoce el cuarteto y que a poco así se anima a escucharlo.

En los últimos años ha habido relación entre artistas canarios y artistas argentinos. Es el caso de Quevedo con Duki, con Bizarrap, también Pta Zeta ha tenido colaboraciones. ¿Veremos algo pronto de tu parte con algún canario?

Vamos a ver, estoy seguro de que este año se podría llegar a dar algo muy lindo, pero no hay que dejar nada por sentado y hay que seguir trabajando para que las cosas se sigan dando.

Creo que esta semana ya anunciaste un rémix de La Morocha con Luis Miguel y Quevedo.

(Risas) En realidad eso fue que teníamos que hacer un video mintiendo y creeme que me han llamado amigos míos y hasta mi mamá diciéndome, "¿Qué, cómo puede ser con Luis Miguel y Quevedo?" No, todavía no. Pero de todas formas está la cosa bien con el primo Quevedo, así que obviamente no va a faltar la oportunidad de que algún día nos vayamos a juntar. La broma se fue bastante.

Me han soplado que el mejor fernet en Argentina en Córdoba. ¿Cómo explicarías qué significa para ustedes y cómo lo hacen?

Totalmente, sin duda hacemos el mejor. El fernet es el elixir que tenemos en Córdoba, que es una bebida italiana y argentina, de hecho tenemos nuestro propio fernet que tiene distintas proporciones herbales. Pero es básicamente una bebida que se utiliza mucho para salir a bailar. Mira, la gente lo arma 70 30 [gaseosa versus fernet] y siempre es muy importante que sea con mucho hielo, de esa forma no se termina aguando. Hay gente que piensa que si le pone menos hielo se agua menos, pero no, hay que ponerle mucho hielo, así el vaso lo tomas bien fresquito y que el vaso esté todo transpirado.