Los dioses del Olimpo bajan para ir de fiesta a la capital grancanaria

Los dioses del Olimpo descendieron ayer a la Tierra para disfrutar junto a los mortales de uno de los principales actos del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, la cabalgata, que reunió a 120.000 personas, según la organización, y un número récord de carrozas participantes, 130, aunque la última se tuvo que retirar pasadas las 20.00 horas, antes de llegar al Castillo de La Luz, por problemas en el embrague.

Deportistas, personajes cinematográficos, superhéroes, vikingos, sirenas y adivinos, entre otros, se mezclaban con deidades griegas y romanas, como Zeus, Hera o Baco y otros que portaban la llama olímpica desde El Sebadal hasta Triana, durante un recorrido que tuvo que ser interrumpido durante más de media hora porque las fantasías de la reina del Carnaval capitalino y su corte no cabían en parte del trayecto.

Los cientos de personas que se apostaron desde bien temprano en a los dos lados de las vallas del parque Santa Catalina se quedaron ayer sin poder ver de cerca a la soberana de las carnestolendas y sus damas, cuyas carrozas fueron desviadas por la calle Simón Bolívar para intentar incorporarse a la comitiva por la vía que transcurre junto al aparcamiento Saba. Sin embargo, tras una pausa de más de media hora para hacer los cálculos necesarios, se determinó que esa alternativa tampoco era viable, por lo que se optó ir al encuentro del resto de carrozas por la calle Juan Manuel Durán. Esto obligó al resto, que esperaban parados, a acelerar el paso hasta el nuevo puno de encuentro.

Cabalgata del Carnaval inicio / José Carlos Guerra

Rosa Déniz no encontraba sentido a lo ocurrido. «Vinimos del sur desde por la mañana para encontrar un buen sitio para verlo todo y no ha sido posible porque a nadie se le ocurrió medir todo antes». Lo mismo opinaban Elena y Juan, que habían llevado a su hija Elena, de siete años, «porque vio la Gala de la Reina y se quedó loca con los trajes de las ganadoras; su color preferido es el rosa». La organización, por su parte, asegura que este desvío «de 600 metros estaba previsto», aunque no se comunicó con antelación.

Los dioses del Olimpo bajan para ir de fiesta a la capital grancanaria | JOSÉ CARLOS GUERRA

Sin embargo, esta no fue la única decepción. La ausencia de murgas y comparsas en el recorrido también dejó con ganas a muchos, como a tres primos de Teror, Daniel, Jadiel y Celia, de 14, 11 y 10 años, que habían ido con la madre de uno de ellos y la abuela de todos, y una amiga, Sonia. Apostados después del parque, se quedaron con las ganas de ver a la reina y a las murgas, que son, junto a las carrozas y la música, lo que más les gusta de las carnestolendas.

La murga ganadora de este año participó en la cabalgata de Carrizal, mientras que las que obtuvieron el segundo y tercer premio , Los Chancletas y Chacho tú, estaban en el encuentro regional de murgas del carnaval de Candelaria, en Tenerife.

Otra de las críticas a la cabalgata de este año estuvo relacionada con la baja participación de personas disfrazadas. Hubo incluso quien se preguntaba si la organización había prohibido que fueran personas a pie entre las carrozas, como Carmen Pérez, una vecina de La Isleta que disfrutaba del evento en los alrededores de la plaza Manuel Becerra. Las carrozas que congregaron a un mayor número de acompañantes fueron las últimas, donde se reunieron los más jóvenes. A medida que pasaban las horas, además, se incorporaban más mascaritas.

A pesar de todo ello, la alegría, el desparpajo e, incluso, los excesos, se hicieron hueco para vivir uno de los días grandes de la fiesta internacional con una cabalgata que duró más de nueve horas. Con amigos o con familia, como Marisol López, que acudió con sus siete hermanos, varios primos y tíos, hasta sumar más de 20, disfrazados todos de tenistas y gimnastas.

Y como ejemplo de que no hay fallo que pueda con la energía del Carnaval, las personas que hacían el recorrido en la carroza 18 contagiaron su alegría a todas las personas que encontraban a su paso de una forma peculiar: cantando villancicos. Esa fue la curiosa alternativa que encontraron para suplir el equipo de sonido que no funcionaba.