Josué Quevedo: «El Carnaval es un sentimiento; quien vaya en contra de eso no entiende nada»

La pregunta me la ha puesto a huevo el éxito de la actuación del viernes por la noche de Maluma en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria; Inma Medina, concejal del Carnaval de la ciudad; Elena Rodríguez, gerente de la Sociedad de Promoción, y usted, Josué Quevedo, director artístico de los carnavales de la capital grancanaria... ¿Felices los cuatro a unas horas de despedir el Carnaval Olímpico de 2025?

(Risas) Muy satisfechos, sí. Cerramos en Las Palmas de Gran Canaria un Carnaval a la altura de su alegoría; una Fiesta de Interés Turístico Internacional que ha sido olímpica. Ese era desde un primer momento nuestro objetivo y para lograrlo hemos vuelto a trabajar muchísimo, como ya hicimos el año pasado. Aunque las cosas se puedan complicar, algo intrínseco a la hora de organizar cualquier acto de la envergadura de nuestros carnavales, los distintos equipos que hacemos posible el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no dejamos nada a la improvisación. Hay asuntos como las quejas vecinales, que obligaron a cambiar de ubicación el escenario o, por ejemplo, los inconvenientes que para celebrar algunos de los eventos previstos ha generado este año la lluvia, que supimos reconducir a pesar de ser imposibles de prever pero siempre solucionándolos sin desantender en ningún momento la seguridad que requiere y caracteriza cada acto de los carnavales de la capital grancanaria.

Es cierto que renunciar al Estadio Insular para evitar molestias a los vecinos de Alcaravaneras y trasladar al Parque de Santa Catalina el escenario principal para celebrar las galas y los concursos generó problemas pero la realidad es que todo estuvo preparado en tiempo y forma además de que usted siempre ha defendido que por motivos históricos ese espacio del Puerto debe ser el lugar que acoja estas fiestas sin olvidar, asimismo, que tampoco hubo que renunciar a su idea de crear ese circuito carnavalero que desde Manuel Becerra a Santa Catalina, pasando por la Plaza de La Luz, el Mercado del Puerto, El Refugio y la Plaza de Canarias, permitió disfrutar a cada tipo de público de actividades y actuaciones acordes a sus preferencias.

De verdad que mi defensa sobre el parque de Santa Catalina y su entorno como epicentro del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria no es un discurso caprichoso fruto de mi cabezonería sino que responde a ser fieles a la ubicación original de estas fiestas; o histórica, como usted dice. Habrá que ver qué sucede el próximo año pero en esta edición, para evitar molestias a los vecinos del Parque, hemos reducido al máximo los actos en el escenario principal limitando incluso la música durante los ensayos de las distintas galas.

La oposición en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria propone trasladar el Carnaval de la ciudad a San José del Álamo...

Y al Tívoli o al Rincón han dicho también. Yo no lo veo; ni yo, ni los grupos, ni los carnavaleros. Sacar la fiesta del centro de la ciudad sería herirla de muerte; no funcionaría porque precisamente son las miles y miles de personas que disfrutan del Carnaval quienes lo quieren cerca. Esa es la esencia que caracteriza tanto nuestra fiesta como las de otras ciudades que celebran los carnavales e ir en contra de ello considero que sería un gravísimo error. Buscar una solución que contente a todas las partes es un reto pero fíjese el éxito de participación que ha supuesto poder ir caminado desde Manuel Becerra al Mercado del Puerto o la Plaza de Canarias para disfrutar en una misma noche de distintas actuaciones.

«Ni San José del Álamo, ni el Tívoli, ni El Rincón... Ni los grupos, ni los carnavaleros, ni yo mismo vemos una buena opción sacar la fiesta del centro de la ciudad porque sería herirla de muerte»

¿Cómo valora que haya por primera vez en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria marcas de la importancia de Coca Cola, Arehucas o Mahou patrocinando y financiando escenarios?

Pues se debe a que los empresarios sí creen y confían en nuestro Carnaval y en el trabajo que durante los dos últimos años hemos realizado. Pero no sólo son Arehucas, Coca Cola o Mahou sino también Multiópticas, Omoda & Jaecoo a través del Grupo Rafael Afonso; Tirma, Munchitos... Sin dejarnos atrás al Cabildo de Gran Canaria ni por supuesto al pequeño empresariado de los negocios del entorno del Parque de Santa Catalina ni a las tiendas de telas y accesorios carnavaleros de la capital grancanaria. Todos ellos hacen posible que nuestros carnavales estén a la altura de una gran ciudad como Las Palmas de Gran Canaria y una Isla donde las fiestas generan un retorno económico de más de 40 millones de euros.

Pues si menciona los escenario hay que hablar de los artistas locales, nacionales e internacionales que han actuado en ellos durante estos carnavales. Creo que en Tenerife están fastidiados con el pedazo de cartel que este 2025 tiene el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Si Gente de Zona fue un éxito qué decir sobre el éxito de Maluma. De hecho, la pregunta que se hacen muchos es ¿a quién piensa traer en 2026? El listón con el artista colombiano se ha puesto bastante alto.

Nosotros ya estamos trabajando en los artistas para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria del año que viene porque las figuras internacionales cierran sus agendas con mucha antelación. La clave es hacer las cosas con antelación y no dejarlo todo para última hora, incluso porque si se contrata a última hora se encarecen los cachés. Cuando Carolina Darias e Inma Medina me ofrecieron la dirección artística de los carnavales de la ciudad una de mis condiciones era que para recuperar el Carnaval de la calle debíamos apostar por combinar grandes figuras mundiales con artistas canarios y nacionales. En nuestras fiestas se habían olvidado de que las y los carnavaleros buscan bailar; disfrutar en directo de buena música acorde con los gustos de quienes participan en esta celebración, algo que pedían y ahora nos agradecen. Atender esa demanda, además, era imprescindible para recuperar la calle pero también nos ha dado fuera de las Islas una visibilidad que se limitaba antes casi exclusivamente a la Gala Drag, la Reina y la Gran Cabalgata, sin olvidar cómo esos artistas de la talla de Maluma provocan que por ejemplo desde el jueves aterrizaran en Gran Canaria procedentes de Madrid 1.400 miembros del club de fans en España de Maluma para ver el concierto y pasar el fin de semana en la Isla. Pero volviendo a su pregunta: sí, ya están en marcha los contactos para tener el próximo año más artistas importantes.

«He estado con mucho lío, pero como siempre digo que entre más hago más realizada me siento y creo que incluso trabajo mejor estando así»

¿No adelanta ningún nombre?

¡Ni de coña! (Risas) ¿Usted quiere que la alcaldesa y la concejala me maten? (Carcajadas)

Bueno... Eso en el caso de que no acaben primero con usted a base de disgustos los vecinos de la ciudad que denuncian y se quejan de todo lo relacionado con el Carnaval de la capital grancanaria.

No se imagina la pena que esa situación me produce. Claro que los ciudadanos tienen derecho a reclamar respeto a sus demandas pero de verdad... ¿Sabe usted las miles de personas que alimentan a sus familias y pagan sus facturas gracias al trabajo que les proporciona nuestra Fiesta de Interés Turístico Internacional? Ya le dije antes cuánto reporta el Carnaval a la ciudad y el resto de la Isla. Pero ni eso parace importar. Creo que se ha rebasado una línea que, y esta es mi opinión personal, considero muy peligrosa.

Tan peligrosa que ya hay quienes están promoviendo denunciar las molestias que los cortes de tráfico y las bandas de música durante las procesiones de la Semana Santa ocasionan en el barrio de Vegueta o los follones que en el entorno del Estadio de Gran Canaria, en Siete Palmas, generan los miles de aficionados de la UD Las Palmas que acuden a los partidos.

Ah, pues no lo sabía pero claro... Ya le digo: esta dinámica pone en peligro las tradiciones que históricamente han enriquecido Las Palmas de Gran Canaria.

«El apoyo que nos están demostrando los empresarios se debe a que ellos sí creen y confían en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y el trabajo que durante los dos últimos años hemos realizado»

Algo que en el caso de las denuncias hacia el Carnaval está alimentando y, presuntamente, promoviendo la propia oposición en el Ayuntamiento de la capital grancanaria por no hablar del nicho de negocio que algún bufé de abogados ha encontrado en ese asunto, profesionales que no sólo cobran sus minutas a cada denunciante sino que además les exigen un 15% de la indemnización que perciban en los tribunales cada uno de los demandantes. Para animarlos a denunciar incluso les dicen que «la posibilidad de que el juzgado falle a nuestro favor es del 98%».

El Carnaval es un sentimiento; quien no entienda eso es que no se entera de nada. Me llama también mucho la atención la irresponsabilidad de los políticos municipales que ahora están en la oposición porque, primero, el daño no se lo hacen al actual grupo de gobierno que lidera la alcaldesa Carolina Darias; el daño se lo hacen a la ciudad. Y segundo porque parece que se olvidan de que en algún momento serán ellos quienes tengan que organizar el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Ni yo, ni Inmaculada Medina, ni Carolina Darias, por una cuestión lógica y natural, vamos a estar aquí eternamente...

Ya le digo que me parece súper irresponsable por parte de un determinado partido político y lo mismo le diría acerca de las informaciones falsas y malintencionadas publicadas en algún medio de comunicación o difundidas en sospechosos perfiles de redes sociales que tienen dos o tres seguidores y no cuentan con ninguna publicación en sus muros. No obstante, me consta que son más quienes están ya muy muy molestos por esas denuncias que aquellos que se quejan del Carnaval en los tribunales o quienes lo atacan desde algún medio de comunicación tergiversando la realidad de forma sospechosa.

¿Y por dónde cree que pasa la solución a los desencuentros con los vecinos?

Por tener más y más diálogo entre todas las partes, como está haciendo el equipo de gobierno que dirige la actual alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y que como concejal de Carnaval ya lleva años realizando Inma Medina. Es normal que surjan inconvenientes en una celebración del calibre de nuestra Fiesta de Interés Turístico Internacional, donde se congregan miles y miles de personas como las más de 70.000 reunidas en el concierto de Maluma, casi 100.000 según datos de la Policía Local de la capital grancanaria; o las más de 200.000 que ayer tomaron las calles de la ciudad disfrutando de la Gran Cabalgata, un evento que como el resto de los incluidos en el programa oficial de los carnavales destaca por la seguridad. Pero creo que para entendernos todos es primordial encontrarnos en frente con unos interlocutores cuanto menos receptivos hacia la realidad e importancia económica, social, histórica y de promoción exterior que supone el Carnaval para Las Palmas de Gran Canaria y el resto de Gran Canaria.