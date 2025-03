La confesión de Quevedo sobre el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: "Me jode"

El cantante grancanario Quevedo reconoció en una publicación de la red social X (antes Twitter) que le "jode" no estar en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. El post compartido en la plataforma ha generado múltiples reacciones.

"Me jode demasiado no estar en los carnavales. No me voy a meter más en Instagram para no hacerme daño". De esta forma se expresaba el joven artista en la red social. Su mensaje, además, ya acumula más de 100.000 visitas.

Quevedo y el Carnaval

Fueron muchas las teorías difundidas en redes sociales sobre la posibilidad de que el famoso fuese el artista sorpresa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Su actuación era esperada por los fanáticos de Quevedo. Sin embargo, no fue así.

De hecho, en los comentarios de la publicación del cantante se pueden leer algunos como los siguientes: "Eres el artista sorpresa, lo sabemos", "confirma que no eres el artista sorpresa, porfa. Quiero irme a dormir tranquilo" o "ven a los de Maspalomas".

