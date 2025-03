Exhibición de talento sureño en el Festival Coreográfico del Carnaval Internacional de Maspalomas 2025

El Carnaval en su esencia es esto: música, ritmo, baile y color. Además, como bien comenta Yilenia Vega, concejala de Turismo, Eventos y Festejos, “esta gala sirve para poner en valor todo el talento que tenemos en el municipio. Queremos seguir potenciando esa parte artística que está relacionada con el Carnaval porque además sabemos que hace mucha ilusión a las niñas y niños”. En Maspalomas las carnestolendas celebran su quincuagésimo primer aniversario y eso se nota, entre otras cosas, por la notable cantera de bailarines, acróbatas y artistas que tiene la localidad en relación al número de habitantes. De todo ello se dio buena fe, en la tarde de este martes, 25 de marzo de 2025, en el escenario del CC Yumbo. Allí, el público presente pudo disfrutar de un total de 25 actuaciones, donde el baile y la música fueron los indiscutibles protagonistas.

El acto estuvo conducido por el periodista y comunicador, Adolfo Rodríguez, que derrochó carisma sobre el escenario y dio paso a la primera de la actuaciones del ballet de Dunia Morales: “Un Poco Loco”. Durante la gala el mencionado ballet llevó a cabo otras propuestas como: “Confident” y “México”, esta última para cerrar la gala. En segundo lugar actuó la Academia de Danza de Emily Domínguez bajo el título: “Bang Bang”, y posteriormente, con las propuestas “What you came for”, “Pound the alarm” y “Little Party”, la propia Domínguez comentó que “nos hace mucha ilusión porque proyectamos el trabajo desarrollado en los últimos meses y puede ser visto por todos los familiares”. También hubo espacio para el Club de Patinaje Artístico Maspalomas con sus actuaciones: “Down” y “Zumba”.

La escuela de Danza Carmen Cabrera presentó los espectáculos: “Dolls”, “Vogue” y “Up the Música”. La propia Carmen Cabrera comentó que en el Carnaval Internacional de Maspalomas “llevamos participando desde hace 18 años, desde las primeras galas infantiles que se hacían, y ahora en estos últimos años lo hacemos en el Festival Coreográfico. Tenemos 71 alumnos/as de cuatro grupos de escuela entre los 6 y 13 años”. Además, resaltó que a nivel competitivo “el año pasado conseguimos 78 logros”.

Nahia Dance con “Mini Atletas”, “Los Maharajád del Ritmo”, “NahiaDanceTeam Coranzoncito”, “Heels Unholy”, “NahiaDanceTeam Labachata” y “Rueda Ser Feliz”. Por su parte, Nerecumbé de Nerea Alconada hizo lo propio con “Que Les Den Candela” y la AAVV Famara de Aldea Blanca con el baile titulado: “La Reina”. Las acrobacias corrieron a cargo de “Los Kids de Levi & Estrella” que mostraron sus destrezas, sorprendiendo al público presente.

El Carnaval Internacional de Maspalomas 2025, Fiesta de Interés Turístico de Canarias, continúa mañana con el festival canino a las 17:00 h en el CC Yumbo. El jueves será el turno de los Drag Queens. Hasta el domingo aun queda fiesta.