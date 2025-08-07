El Carnaval de Arrecife 2026 ya tiene alegoría: este el resultado de la votación popular

El Ayuntamiento de Arrecife ha anunciado este jueves que la temática del Carnaval 2026 será "La televisión infantil de los años 80 y 90". Esta elección fue resultado de un proceso participativo en el que la ciudadanía pudo votar por su temática favorita, obteniendo un total de 1.121 votos, de los cuales 504 (el 45%) apoyaron esta propuesta.

El concejal de Fiestas y teniente de alcalde, Echedey Eugenio, expresó su agradecimiento tanto a los vecinos que participaron en la votación telemática, como a las agrupaciones carnavaleras que presentaron las diferentes propuestas. Eugenio destacó que este proceso contribuye a que el Carnaval de Arrecife siga creciendo y consolidándose como una de las celebraciones más importantes de la ciudad.

El proceso de votación estuvo abierto desde el 21 de julio hasta el 4 de agosto, a través de la página web oficial del Ayuntamiento de Arrecife. Además de la temática ganadora, otras propuestas que recibieron apoyo fueron: "La esfinge y el tesoro perdido" (142 votos), "El mundo de los piratas y corsarios" (121), "Reino de los sueños" (121), "Aventuras en el mar" (119) y "Viajes galácticos" (114).

Características y personajes destacados

La temática seleccionada permitirá que las calles de Arrecife se llenen de personajes emblemáticos de la televisión infantil de los años 80 y 90. Entre los personajes que proliferarán en las calles durante el Carnaval se encuentran los Pitufos, las Tortugas Ninja, D'Artacán, los Tres Mosqueperros, Willy Fog, Los Caballeros del Zodiaco, Mazinger Z y los famosos payasos Gaby, Fofó, Miliki y Fofito.

Este enfoque busca evocar la nostalgia y la diversión de una época dorada de la televisión infantil, además de ofrecer un espectáculo colorido y lleno de personajes entrañables para todos los públicos.