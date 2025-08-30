¿Qué te parece el cartel del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria? Vota en nuestra encuesta
La capital eligió ayer la obra que servirá para promocionar la fiesta del próximo febrero
La obra de Néstor Santana fue elegida en la noche de este viernes como cartel anunciador del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. La fiesta, que estará dedicada en la próxima edición a Las Vegas, da un paso más en su organización con la elección del cartel promocional.
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria seleccionó a los finalistas entre la veintena de propuestas presentadas ante la organización y dio la opción de elegir la ganadora al propio público. Lo hizo a través de una gala celebrada en el Teatro Pérez Galdós en la que cada uno de los autores presentó su obra.
Tras la votación por SMS, fue el chicharro de Néstor Santana el que logró convencer a los carnavaleros. ¿A ti te gusta? Vota en nuestra encuesta
