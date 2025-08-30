Una sardina con escamas de póker: el cartel del Carnaval 2026 de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval no descansa en Las Palmas de Gran Canaria; mucho menos cuando su 50 aniversario está a la vuelta de la esquina. A falta de meses para que la capital grancanaria se llene de disfraces y la gente pueda disfrutar de sus galas, la ciudad escogió este viernes el cartel de las carnestolendas de 2026, dedicadas a la temática de Las Vegas, en una luminosa gala que fue retransmitida en directo desde el Teatro Pérez Galdós. La propuesta ganadora es una representación de la sardina carnavalera vestida con escamas de póker, cuyo diseño corrió a cargo de Néstor Santana.

Cartel ganador del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria / LP/DLP

Bajo ese cartel se celebrará una edición muy especial de los carnavales capitalinos, que están programados entre el 23 de enero y el 1 de marzo, con un amplio programa de conciertos y actos variados que tendrán como madrina a la cantante puertorriqueña Olga Tañón.

El desfile de la Sardina, desde el Metropole hasta Las Canteras

La alcaldesa de la ciudad, Carolina Darias, junto a la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, aprovechó la ocasión para entonar una "declaración de amor al Carnaval" en su próximo 50 aniversario, anunciando que un nuevo desfile del Entierro de la Sardina saldrá del Club de Natación Metropole hasta Las Canteras. Además, tendrá nuevamente su Carrera de las Viudas, donde se premiará a la mejor.

La gala de elección del cartel arrancó con una animada obertura musical antes de que la periodista y presentadora Wendy Fuentes tomase el testigo para conducir un acto –donde no faltaron el espectáculo, los voladores y el confeti– con seis carteles seleccionados entre más de 20 propuestas.

Seis propuestas con mucho juego

El primero en salir al escenario fue Brian Medina con una imagen en la que abundaban las luces de neón para representar el "paraíso del juego y el ocio" de Las Vegas, compartido con el disfrute que ofrece el Carnaval.

A continuación, Sandra Corrius presentó un cartel que daba la bienvenida a Las Vegas con unos personajes de casino al estilo pin-up. La siguió Armando Arencibia, quien optó por un diseño más clásico con un Elvis Presley que canta al Carnaval capitalino desde uno de sus barrios con más esencia: La Isleta.

Después fue el turno de Alberto Isaac Guerrero, ganador del cartel olímpico del Carnaval del año pasado. Para esta ocasión, diseñó una propuesta cuyas líneas precisas y colores vivos ilustraron las similitudes de Las Vegas y Las Palmas de Gran Canaria a través de algunos de sus elementos representativos.

Seguidamente apareció en pantalla la propuesta de Acaymo Calderín, en una apuesta por una Marilyn Monroe con su icónica falda al vuelo y pelo en las piernas. Para concluir con la ronda de presentaciones, Néstor Santana aportó un cartel protagonizado por una colorida sardina con escamas de póker en la nocturna ciudad de Nevada.

Tras visualizar todas las propuestas, se abrieron las líneas para que el público pudiese votar a través de SMS mientras disfrutaba de una actuación de la orquesta Armonía Show, la comparsa Baracoa –ganadora del primer premio de interpretación y vestuario del Carnaval olímpico de 2025– y el cantante Jorge González, además de una melodía que no podía faltar: el himno del Carnaval.