La Gran Dama, el Trono Infantil y los concursos de Disfraces y Canino abren los plazos de participación

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha publicado las bases de participación en las galas de la Gran Dama y del Trono Infantil, así como en el Concurso Coreográfico de Disfraces Adultos y el Carnaval Canino de su próxima edición, dedicada a «Las Vegas», que se celebrará entre el 23 de enero y el 1 de marzo de 2026.

Las personas interesadas en participar en estos concursos pueden consultar y descargar las bases correspondientes en el apartado ‘Documentación’ de la página web oficial del Carnaval —lpacarnaval.com— y tendrán de plazo para formalizar sus inscripciones, de acuerdo con lo establecido en las mismas, hasta el próximo 15 de octubre, en el caso de la Gran Dama y el Concurso Coreográfico de Disfraces; y el 30 de septiembre, si se trata del Trono Infantil o del Carnaval Canino.

Cuáles son las pautas para presentarse a Gran Dama y al Trono Infantil

En el caso del certamen que coronará a la Gran Dama de las carnestolendas el domingo 8 de febrero, las candidatas deberán presentar sus solicitudes a través del formulario incluido en las bases, acompañadas de la documentación requerida en las mismas, a través del correo electrónico grandama@promocionlaspalmas.com. En el reglamento publicado figuran, entre otras cuestiones, las pautas que deberán seguir los diseñadores y diseñadoras de las fantasías que, al igual que la edición anterior, no deberán superar los 3,50 metros de alto por 3 metros de ancho y 3,50 metros de fondo.

Para formar parte de la corte del Trono Infantil, que será elegida el domingo 25 de enero, será necesario formalizar la solicitud a través del correo electrónico infantil@promocionlaspalmas.com. En lo que a las fantasías de los y las menores se refiere, será necesario que se ajusten a un máximo de 3 metros de alto por 2,50 metros de ancho y 3 metros de largo, al igual que en convocatorias anteriores.

Cómo se puede participar en el Concurso de Disfraces Adultos

El carácter popular del Carnaval alcanza su máxima expresión en las citas de disfraces. Prueba de ello es la gran acogida que cada año cosecha el Concurso de Disfraces Adultos, ya sea en su modalidad individual como de grupos, que deberán estar integrados por cinco o más personas y que en el 50 aniversario de las fiestas se celebrará el sábado 31 de enero.

El Concurso Coreográfico de Disfraces Adultos está abierto para mayores de 16 años, que podrán inscribirse a través del correo electrónico inscripciones@promocionlaspalmas.com. La música que se utilice en el certamen deberá ser enviada en el mismo período de tiempo que se establece para la inscripción, entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre, y especificando el nombre del grupo al que corresponde a sonidolpacarnaval@promocionlaspalmas.com. El tema musical no podrá estar ligado a ninguna campaña publicitaria ni superar los tres minutos de duración. Además, las medidas máximas de los atrezos se sitúan en dos metros de alto por dos metros de ancho, tanto para el concurso individual como en el de grupos.

Qué necesita mi perro para participar en el Carnaval Canino

Finalmente, en lo que respecta al Carnaval Canino los propietarios de los perros que deseen participar en este certamen, que tendrá lugar el domingo 8 de febrero, deberán enviar el correspondiente formulario de inscripción al correo electrónico inscripciones@promocionlaspalmas.com, aportando, entre otros documentos, la cartilla sanitaria de la mascota en la que se acredite que está identificado con el microchip reglamentario. De acuerdo con lo establecido en las bases del concurso, no se admitirá la participación de perros catalogados como potencialmente peligrosos según lo dispuesto en la normativa vigente en esta materia.