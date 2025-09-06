Néstor Santana, creador del cartel: “Lo he hecho desde el profundo amor que siento por nuestro Carnaval”

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se celebrará en 2026 bajo la temática de Las Vegas. En agosto, cinco meses antes de su inicio, la fiesta ya dio el pistoletazo de salida con la organización de una gala de la que salió elegido el cartel oficial. Un diseño creado por el actor grancanario Néstor Santana, que se define a sí mismo como un fiel amante de dicha celebración.

-¿Genera orgullo o presión ser el creador del cartel del Carnaval de tu ciudad?

Una montaña rusa, con muchos sentimientos, muchas emociones… Estoy recibiendo mensajes de cariño de mi familia, de mis amigos… Me están diciendo que les gusta mucho la propuesta y el primer sorprendido por todo este proceso y llegar hasta aquí soy yo.

-¿De dónde viene esta pasión por el Carnaval?

Desde pequeño. Yo nací en una familia que de primeras no era muy carnavalera, pero sí que estaba en un entorno que lo era. A mi barrio le encantaba el Carnaval, entonces fueron las vecinas las primeras que me llevaron a las murgas, al Estadio Insular…

-¿En qué te inspiraste para hacer tu creación?

Pensaba que Las Vegas era un tema complejo para poder representar a todo el mundo y que, además, gustara; incluso se sintieran atraídos por la idea de salir a disfrazarse, pero también tocara un poquito emocionalmente. Entonces, barajé varias posibilidades, personajes… pero me costaba mucho. Hasta que me vino la sardina a la cabeza y pensé en que las escamas podían ser fichas de póker. A partir de ahí fue cuando empezó todo. En general, la temática es una excusa para salir de la calle disfrazada, que es lo que importa.

-¿También valoras positivamente la creación de una gala retransmitida por televisión para la elección del cartel?

Es una buena idea y creo que lo hacen desde la máxima intención de abrir el carnaval a todos los fieles e interesados. En esta ocasión, la organización creó un concurso amateur donde se podía presentar quien quisiera y hacer una propuesta.

¿Está bien dar una oportunidad a que todo el mundo pueda presentarse? En mi opinión, sí. ¿Está bien la posibilidad de que sea solo para profesionales? Sí. ¿Está bien la posibilidad de que sea asignación a dedo? Por supuesto. Es decir, cada opción es totalmente válida y legítima. De hecho, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido diferentes épocas y diferentes formas de elegir su cartel.

-Pasados los días, ¿cómo lo has digerido?

Aún estoy como si estuviera viendo una película y estuviera fuera de todo, con la expectativa de ver qué ocurre. En mi entorno está todo el mundo muy feliz y, sin duda, es con lo que me quedo. No sé cómo lo vivirán los demás, pero yo lo vivo desde el amor y esa ha sido siempre mi intención. Lo he hecho desde el cariño y desde los conocimientos que tengo y ya está. No hay más.

-¿Volverías a presentarte?

Pues no lo sé. Me gustaría.

-¿Qué opinión te merece todo lo que está pasando en el presente con el Carnaval?

Creo que la organización del Carnaval está siendo inteligente al recuperar lo bueno de antes, mantenerlo y proponer cosas nuevas que pueden ser atractivas. La sociedad del 2026 no es la del 95, es decir, que estoy a favor de que el Carnaval también tiene que evolucionar, evidentemente.

Eso sí, siempre hay cosas que mejorar, hay circunstancias que atravesar, problemas que solucionar, como las ubicaciones y todo eso.

-Un carnavalero de pro como tú, ¿cree que el de Las Palmas de Gran Canaria debe contar con un recinto que reúna todas sus celebraciones?

El Carnaval sí que tiene que ser en la calle, aunque entiendo también la postura de los vecinos, el derecho a su descanso. Claro que todo eso se puede comprender y yo creo que, dentro de sus posibilidades, desde la organización se está haciendo todo lo posible por atenderlos.

Es verdad que, si no sacas el carnaval a la calle, ¿a dónde entonces? No puede estar encerrado en una discoteca ni en una terraza. Creo que lo que se está haciendo es intentar aunar a toda la ciudadanía: cuidar el descanso y también el derecho a mantener una fiesta de bien turístico internacional. Y no solo porque sea de interés turístico internacional, sino porque creo que es importantísimo por la ciudadanía, por el arraigo. Se trata de una fiesta importantísima que deja dinero a un montón de familias, no solo durante el mes de febrero, también durante todo el año. Hay gente que come gracias al carnaval.

-¿Qué destacas positivamente del nuevo rumbo del Carnaval?

Se ve perfectamente en la calle cómo la gente ha respondido a esos cambios. De repente, nos encontramos 70.000 personas en un concierto. Ha sido la excusa perfecta para que todo mundo saliera de la calle a disfrutar, a disfrazarse.

-¿Y qué propuesta de mejora se te ocurre?

Siempre he pensado en una cosa: el Carnaval nació en los barrios, en La Isleta, y luego se fue moviendo. Sería ideal que volviese ahí y se apostara por diferentes actividades que mantuviera ese sentimiento vivo todo el año.