El Carnaval 2025 tiene un impacto mediático de más de 80 millones

La concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, compartió ayer datos referentes al impacto mediático que tuvo el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2025 dedicado a los ‘Juegos Olímpicos’.

Ayer, durante un encuentro de trabajo con representantes de las empresas patrocinadoras de las carnestolendas, Medina compartió a los empresarios que la fiesta generó un valor de comunicación estimado de 80.922.329,37 euros, derivado de 2.679 apariciones en medios de comunicación, tanto regionales como del resto del país.

Los datos fueron extraídos de dos informes de las consultoras de comunicación Metrópolis y Onclusive relativos al impacto económico de las informaciones referentes a la Fiesta de Interés Turístico Internacional publicadas durante su celebración y que muestran «el alcance global de un Carnaval del que hay que presumir porque nos sitúa en el mundo», subrayó la concejala. «Genera, además, una notoriedad que sería imposible de alcanzar con ninguna campaña publicitaria», añadió.

Medina recordó que la Fiesta «es una de las señas de identidad de esta ciudad y de sus habitantes. Nos reconoce como una urbe cosmopolita, moderna y transgresora y su trascendencia va más allá de los actos que programa». Seguido cada año por millones de personas, «la convierte en el mejor escaparate para la ciudad y, por extensión, para las marcas que lo patrocinan», subrayó.

Los datos de los ‘Olímpicos’

El Carnaval de los Juegos Olímpicos alcanzó, según los dos informes, 2.679 apariciones en medios, de las que 1.926 corresponden con periódicos, publicaciones digitales, radios y televisiones del Archipiélago.

Las restantes 753 se refieren a medios del resto del país, de acuerdo con las cifras aportadas por Metrópolis, encargada de analizar la difusión y divulgación del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en las Islas, y de Onclusive, responsable de la medición en los medios de ámbito nacional.

Las 2.679 apariciones en medios se traducen en una audiencia potencial de 3.327.847.502 impactos. Unas cifras que, según la concejala, habrían supuesto una inversión de casi 27 millones de euros (26.974.109,79) en caso de que estas publicaciones hubieran estado sujetas a las tarifas publicitarias ordinarias de los medios que recogieron las informaciones generadas por las fiestas.

De acuerdo con los datos del informe de ámbito regional presentados ayer por la gerente de Promoción de Las Palmas de Gran Canaria, Elena Rodríguez, el Carnaval registró 1.926 referencias en los medios locales, con un valor publicitario equivalente de 9.902.094,79 euros y una audiencia potencial de 66.528.746 impactos.

En lo que respecta al resto de medios españoles, las publicaciones relativas a la edición dedicada a los Juegos Olímpicos se situaron en 753, lo que se traduce en 3.261.318.756 impactos con una valoración económica de 17.072.015 euros.

El valor de comunicación del Carnaval capitalino se cifró en más de 80,92 millones de euros, teniendo en cuenta las menciones a las fiestas que tuvieron valor informativo, «lo que les confiere una mayor atención por parte de los usuarios que a la publicidad», subrayó.

Metrópolis estimó el valor de comunicación generado en los medios de ámbito regional en 29.706.284,37 euros, el triple de la del valor publicitario, de acuerdo con la metodología de medición de audiencias.

Aplicando la misma metodología a los datos de Onclusive se obtiene un valor de comunicación a nivel nacional, excluyendo a los medios canarios, de 51.216.045 euros. La suma de ambos sitúa el valor de comunicación global del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 80.922.329,37 euros. A esos datos, se suman las informaciones publicadas en medios de comunicación del resto del mundo, dado el interés que suscita la declarada como Fiesta de Interés Turístico Internacional.

La televisión es el medio que más valor de comunicación generado aporta entre los medios del Archipiélago, con 323 menciones que se traducen en una audiencia potencial de 26.545.000 impactos por un valor estimado de 25.395.780 euros, de acuerdo con los datos recabados por Metrópolis. Algo que se debe, además de a la amplia cobertura de programas y servicios informativos, a que la práctica totalidad de las galas y actos principales son retransmitidos en directo, lo que supuso 61 horas y 29 minutos de emisión acumulada.

Los medios digitales, con 998 publicaciones, generaron un valor de comunicación de 1.414.500 euros, mientras que la prensa escrita (245 informaciones) aportó 2.013.484,20 euros y la radio, 882.520,17 euros, al efectuar 360 menciones al Carnaval. En lo que respecta a los medios nacionales, internet es el canal que más valor aporta, con 665 noticias y 35.862.828 euros, al alcanzar una audiencia potencial de 3.235.339.756 impactos. En segundo lugar, según las cifras aportadas por Onclusive, se situó la televisión, con 37 menciones y un impacto de 14.512.008 euros. La prensa escrita, por su parte, generó 36 noticias con un impacto de 104.085 euros, y la radio (15 informaciones), aportó un valor de comunicación de 737.124 euros.