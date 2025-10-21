El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria repite el circuito callejero en la edición de 2026
Inmaculada Medina confirma que el próximo Carnaval mantendrá el modelo de zonas con diferenes géneros musicales
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria volverá a celebrarse en 2026 con el mismo circuito callejero que en la última edición. Así lo confirmó este martes la concejala de Carnaval, Inmaculada Medina, durante la comisión de pleno de este martes. La edil explicó que el diseño del próximo Carnaval mantendrá los espacios que en 2025 atrajeron a unas 800.000 personas, con distintas zonas adaptadas a todos los públicos. "El circuito permite tener el carnaval más familiar en Santa Catalina, la feria y los chiringuitos y chiringays en otra área, y el Carnaval Latino en Manuel Becerra, con distintos tipos de música según el ambiente", señaló. "Vamos a seguir apostando por este modelo porque ha funcionado", añadió.
La concejala subrayó que "es necesario contar con más recursos económicos" para mantener la calidad del espectáculo y la presencia de artistas de proyección nacional e internacional. Recordó que más del 85% de los participantes son artistas locales o canarios, lo que refuerza la identidad del evento y su repercusión en el exterior.
Actos conmemorativos
Medina destacó que ya se han desarrollado varios actos conmemorativos por los 50 años del Carnaval, como la elección del logotipo, la designación de la madrina, que es la artista puertorriqueña Olga Tañón y el concurso del cartel, que ganó el diseñador grancanario Néstor Santana. Además, adelantó que en las próximas semanas se dará a conocer el escenario principal del Parque Santa Catalina y el calendario completo de actos.
Medina insistió en que el diseño del Carnaval 2026 cumplirá con los acuerdos judiciales firmados en 2015 y que el Ayuntamiento continúa "manteniendo reuniones con vecinos y colectivos" para explicar la organización y los horarios de las distintas celebraciones.
El PP pide más presencia en la calle
Durante la sesión, el concejal del Partido Popular, Ignacio García, reclamó que el Carnaval vuelva verdaderamente a la calle. A su juicio, la fiesta ha perdido parte de su carácter popular: "La gente está optando por irse a otros carnavales, como el de Santa Cruz de Tenerife o el de Maspalomas". García también cuestionó el aumento del presupuesto municipal, ya que opinó que destinar más dinero no implica necesariamente un mejor Carnaval. "Con menos recursos también se puede generar una mejor fiesta", apuntó. La edición de 2025 de la celebración costó 7,3 millones de euros.
