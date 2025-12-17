Inscripciones abiertas para participar en la Gran Cabalgata y la Cabalgata Infantil

El área de Carnaval del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ya ha abierto la inscripción para participar en la Gran Cabalgata del Carnaval de Las Vegas que se celebrará el sábado 28 de febrero. El plazo finaliza el 26 de diciembre.

En cuanto a la inscripción para participar en la Cabalgata Infantil, el periodo de inscripción es del 17 al 30 de diciembre. El desfile se celebrará el Martes de Carnaval, el 17 de febrero.

Los interesados pueden consultar las normas y directrices recogidas en las bases de participación que se encuentran publicadas en la página web.

Fechas del Carnaval

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 se celebrará del 23 de enero al 1 de marzo, transformando la ciudad en un vibrante escenario al estilo de Las Vegas, con casi 40 actos programados para disfrutar. Este año, el Carnaval tendrá una imagen renovada y nuevas propuestas para conmemorar los 50 años de historia del evento en la capital.

Entre los actos más destacados, el 23 de enero comenzará la fiesta con el Pregón del Carnaval. El 24 de enero será el turno del Festival Coreográfico y Murgas Infantiles, seguido por la Gala del Trono Infantil el 25 de enero. El 30 de enero se celebrará la Preselección Drag, y el 31 de enero se llevará a cabo el Concurso de Disfraces Adultos.

El Carnaval vivirá sus momentos más intensos del 2 al 5 de febrero con las fases del Concurso de Murgas, mientras que el 6 de febrero será el día de las Comparsas Infantiles y el Concurso de Comparsas Adultas. La Gran Final de Murgas tendrá lugar el 7 de febrero, mientras que el 8 de febrero se celebrará el Carnaval Canino y la Gala de la Gran Dama.

Gala Drag Queen

Otros eventos clave incluyen la Gala de la Integración el 9 de febrero, la Gala de la Reina el 13 de febrero, y el Carnaval Familiar el 14 de febrero. El Concurso de Maquillaje Corporal se celebrará el 15 de febrero, seguido por la Cabalgata Infantil y el Martes de Carnaval el 17 de febrero.

El 20 de febrero se llevará a cabo la Gala Drag Queen, y el 28 de febrero será el turno de la Gran Cabalgata. El Carnaval culminará el 1 de marzo con la divertida "Viudas a la carrera" y el tradicional Entierro de la Sardina.

A lo largo de estos días, también se celebrarán los populares Carnavales de Día, los días 17, 21 y 1 de marzo, y las Noches de Carnaval, que tendrán lugar los días 13, 14, 16, 20, 21, 27 y 28 de febrero. ¡Una agenda llena de diversión y color para todos los gustos!