Los Nietos de Sarymánchez abren el concurso de murgas del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

La murga Los Nietos de Sarymanchez y la comparsa Yoruba abrirán, respectivamente, los concursos de murgas y comparsas del Carnaval de Las Vegas que se celebrará del 23 de enero al 1 de marzo de 2026. En total, serán 37 los grupos que suban al escenario de Santa Catalina. 18 grupos adultos y cinco infantiles elevarán sus voces para lograr un puesto en el podio y dos serán invitados a dar cuenta de su solvencia, mientras que siete comparsas adultas se medirán con coreografías y cinco grupos infantiles bailarán a modo de exhibición.

El Carnaval de Las Vegas ha celebrado este sábado 20 de diciembre el sorteo del orden con el que actuarán en los concursos los grupos inscritos en la próxima edición de la fiesta. El acto, celebrado en el parque Santa Catalina, fue conducido por el presentador de televisión Daniel Calero y contó con la presencia de la alcaldesa, Carolina Darias, y del concejal de Carnaval, Héctor Alemán.

Antes del comienzo del sorteo, la alcaldesa dedicó unas palabras de ánimo a todos los participantes y destacó que "los grupos son el alma de la fiesta". Igualmente, puso en valor su esfuerzo y dedicación para dar lo mejor de sí mismos cada año.

Yoruba será la primera en salir al escenario en el certamen de comparsas adultas de la fiesta de Las Vegas

Por su parte, Héctor Alemán participó en su primer acto como concejal de Carnaval. En tal sentido, agradeció a la alcaldesa el haber depositado su confianza en él para estar al frente de esta fiesta. Asimismo, mostró su compromiso "para hacer del 50 aniversario del Carnaval la mejor edición de la fiesta".

Tanto la alcaldesa como el concejal quisieron recordar y agradecer la labor y trayectoria de Inmaculada Medina en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria.

Sorteo

El concurso de murgas, que contará con la complicidad de Lidl para su celebración, se celebrará en cuatro fases que serán los días 2, 3, 4 y 5 de febrero. La murga más longeva de las activas, Los Nietos de Kika, será la telonera de la final, el 7 de febrero; y Los Star compartirá sus voces y su trabajo con la afición abriendo la cuarta y se medirá con sus compañeros en la categoría de vestuario.

Tras el sorteo celebrado este viernes, el resultado es el siguiente:

Primera fase, lunes 2 de febrero

1.- Los Nietos de Sarymanchez

2.- Trabalonas

3.- Gambusinos

4.- Las Crazy Trotas

5.- Los Chacho Tú

Segunda fase, martes 3 de febrero

6.- Majaderos

7.- Las Quisquillosas

8.- Los Twitty’s

9.- Las Despistadas

10.- Los Chancletas

Tercera fase, miércoles 4 de febrero

11.- Legañosas

12.- Traviesas

13.- Golisnionas

14.- Los Serenquenquenes

Cuarta fase, jueves 5 de febrero

15.- Los Star (solo compiten en vestuario)

16.- Lady’s Chancletas

17.- Kikirinietas

18.- Los Trapasones

19.- Los Legañosos

Murgas infantiles, sábado 24 de enero

La cantera que compite en 2026, el día 24 de enero, la conforman las murguitas Los Legañositos, Los Biznietos de Sarymanchez, Los Chachitos, Los Trapasitos y Los Nietitos de Kika.

1.- Los Chachitos

2.- Los Trapasitos

3.- Los Biznietos de Sarymanchez

4.- Los Nietitos de Kika

5.- Los Legañositos

Comparsas Adultas, viernes 6 de febrero

El viernes 6 de febrero llegará el concurso de comparsas con siete grupos; la vigente campeona Baracoa, Chiramay, Yoruba, Cayo Mambí, Kisamba y la comparsa de nueva creación Nasáu, de Arucas, que bailará por primera vez en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, junto con Guaracheros, que llegarán desde el municipio conejero de Tías.

1.- Yoruba

2.- Nasáu

3.- Guaracheros

4.- Kisamba

5.- Cayo Mambí

6.- Baracoa

7.- Chiramay

Comparsas infantiles, domingo 1 de febrero

Las jóvenes comparsas que exhibirán su talento, fuera de concurso, el domingo 1 de febrero, son Lianceiros Junior, Brisa de Volcán, Yurimagua Junior, Rayo de Luna Junior y Tropicana Infantil.

1.- Brisa de Volcán

2.- Rayo de Luna Junior

3.- Yurimagua Junior

4.- Tropicana Infantil

5.- Lianceiros Junior

Concurso de Disfraces Adultos, sábado 31 de enero

Categoría individual

Kilian León León, Héctor Jesús García Barrera, Silvia Arbelo González, Vicente Boned Rivas, Francisco José Cabrera Santana, César Arévalo, Ione López Marrero.

1.- Francisco José Cabrera Santana

2.- Vicente Boned Rivas

3.- Ione López Marrero

4.- Héctor Jesús García Barrera

5.- César Arévalo

6.- Silvia Arbelo González

7.- Kilian León León

Categoría grupal

1.- Enseñanzas Artísticas Silvia Barrera

2.- Danza Las Palmas

3.- Las Mamachicho

4.- Kalipso

5.- Salta Conmigo Suleica Borges

6.- Las chicas y chicos U.P.

7.- Las jembras de Paco

8.- Escuelas artísticas de Mogán

9.- Los cachorros del Carnaval

10.- World Entertainment School

11.- Amanecer Rociero

12.- Jeanette Dorta Dance Studio

13.- Chiara’s Girl’s

14.- Infinity Glow

15.- JD Dance Studio

16.- Henko Dance Studio

17.- Uniks

18.- Enseñanzas Artísticas Alexia Rodríguez

19.- ¿Real Gangster? La fábrica de la danza.