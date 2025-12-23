Ni reina ni drag: así será el nuevo concurso del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria sigue ampliando su programa y, en su próxima edición dedicada a la alegoría de «Las Vegas», estrenará un nuevo concurso para elegir a la Mejor Viuda durante la celebración del Entierro de la Sardina. Una propuesta que añade aún más espectáculo y participación al acto que pone el broche final a las carnestolendas.

Este nuevo certamen permitirá la participación tanto individual como en pareja, invitando a dar rienda suelta a la creatividad, el humor y el dramatismo propio de una de las citas más simbólicas del Carnaval.

Inscripciones abiertas hasta el 12 de enero

Las personas interesadas en participar podrán inscribirse hasta el 12 de enero, según ha informado la organización. Todas las normas y directrices del concurso están disponibles para su consulta en la página web oficial lpacarnaval.com.

Un concurso que recorrerá el Entierro de la Sardina

El concurso de la Mejor Viuda se desarrollará a lo largo del recorrido del Entierro de la Sardina, previsto para el 1 de marzo. Durante el desfile, los participantes deberán realizar una parada ante el jurado, que estará situado en el parque Santa Catalina.

En ese punto, contarán con un máximo de dos minutos para interpretar su caracterización y mostrar al público su particular forma de vivir el duelo carnavalero.

Qué valorará el jurado

El jurado será el encargado de otorgar los títulos de Mejor Viuda Individual 2026 y Mejor Pareja de Viudas, evaluando distintos aspectos de cada propuesta. Entre los criterios de valoración figuran la caracterización del disfraz, el maquillaje, el peinado y los accesorios.

También se tendrá muy en cuenta la interpretación del duelo, valorando la teatralidad, el dramatismo, la comicidad, la originalidad, la interacción con el público, así como la creatividad y la puesta en escena.

Premios simbólicos para cerrar el Carnaval

Los premios del concurso tendrán un carácter simbólico y podrán consistir en trofeos, diplomas u otros reconocimientos, según determine la organización.

Con esta nueva iniciativa, el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria refuerza el carácter participativo y creativo de uno de sus actos más tradicionales, incorporando una propuesta que combina interpretación, humor y expresión artística en el cierre de las fiestas.