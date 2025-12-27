El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria busca asesor de alta dirección con 15 años de experiencia
La Sociedad de Promoción convoca un concurso para marcar el rumbo de la fiesta durante los próximos años
El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria busca un asesor profesional que realice un «seguimiento exhaustivo» de la fiesta durante todo el año y asesore a la Sociedad de Promoción en su desarrollo y producción. La entidad encargada de su organización ha puesto en marcha un concurso de contrato de alta dirección con tal objetivo.
Un puesto estratégico para el futuro de la fiesta
La convocatoria establece una serie de requisitos específicos para los profesionales que se postulen al puesto. En concreto, deben acreditar al menos 15 años de vinculación profesional y con «experiencia significativa». También deberán acreditar esa experiencia en el ámbito relacionado con impactos sociales, económicos y urbanos de la fiesta.
Experiencia, titulación y conocimiento del Carnaval
Los candidatos y candidatas, que deben contar con titulación universitaria o equivalente, también deben demostrar un conocimiento significativo y acreditado «del desarrollo y ejecución del Carnaval». No pueden estar inhabilitados para ejercer cargos públicos por resolución judicial y deben tener conocimiento de la lengua castellana para garantizar el desarrollo de sus actividades.
Qué méritos pesarán más en la selección
La experiencia en el carnaval, así como en la elaboración de planes y programas orientados al desarrollo de la fiesta, son dos de los méritos evaluables. También, ostentar la autoría de textos y publicaciones relacionados con el Carnaval y acreditar experiencia de trabajo en el sector.
El profesional escogido cobrará un salario bruto anual de 48.000 euros
Asesorar a la cúpula y marcar una hoja de ruta anual
La persona seleccionada para este nuevo puesto se encargará de asesorar al presidente y vicepresidente de la Sociedad de Promoción, así como al consejo de la entidad, para desarrollar y producir la fiesta bajo supervisión de la gerencia. También deberá diseñar una hoja de ruta de periodicidad anual para que la fiesta pueda marcar objetivos que deban ser cumplidso en cada edición, de modo que genere crecimiento social y económico.
Supervisión, alianzas y coordinación dentro y fuera de Canarias
El nuevo director asesor del Carnaval supervisará los planes, programas y acciones necesarias para cumplir con esa hoja de ruta y deberá establecer las alianzas necesarias para impulsarla, tanto con asociaciones locales como del resto del Archipiélago. Además, deberá asistir al equipo designado por Promoción para codirigir los trabajos de desarrollo de la fiesta.
Los candidatos deben tener un conocimiento «significativo» de la fiesta
Plazos, entrevistas y un salario de 48.000 euros
La Sociedad aceptará la presentación de candidaturas hasta el 4 de enero, fecha en la que comenzará el proceso de selección. Tras valorar los méritos, la comisión evaluadora seleccionará a las tres personas que a su juicio cuenten con el perfil idóneo para el puesto y les realizará entrevistas de media hora antes de designar al nuevo director asesor del Carnaval. Las bases especifican que su salario bruto anual será de 48.000 euros.
