Más de 700 aspirantes compiten por un puesto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria escogió este sábado a los bailarines y figurantes que contribuirán a hacer realidad las fiestas en su 50 aniversario. La música, el baile y la magia de las actuaciones son parte esencial de la celebración, y en el caso de la capital, todos los amantes de la fiesta tienen la posibilidad de probar suerte para conocerla desde dentro y formar parte de la misma. En el Pabellón Félix Santana Santana se presentaron 700 personas con la esperanza de convertirse en parte del grupo de los 150 afortunados que deleitarán a los espectadores en la obertura de la edición de Las Vegas.

Inevitablemente, fue necesario descartar a gran parte de los participantes, pero desde los primeros minutos de la prueba cada uno de los concursantes demostró su talento y, sobre todo, sus ganas de bailar en la fiesta más importante de la ciudad. El equipo selectivo estuvo dirigido por los coreógrafos Yohara Sánchez y Juanmi Hernández, así como por el director artístico, Josué Quevedo. Este último desveló que la organización buscaba no solo buenos bailarines, sino que también sientan pasión por el Carnaval y sepan transmitirlo. «El Carnaval no significa profesionalidad, significa sentimiento y es lo que queremos, que esa persona tenga sentimiento, energía y positividad para que traspase la pantalla y la gente quiera estar en la calle», defendió Quevedo.

Alta participación

El director artístico reconoció que la selección llevaría bastante tiempo, porque este año la participación, de 700 personas, fue muy alta. De hecho, destacó que el alto volumen de inscripciones obligó a dividir sus actuaciones en cuatro tandas. «Queremos que el Carnaval se abra a toda la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria, a todos los vecinos y vecinas, porque contamos con un Carnaval abierto a todo el mundo», señaló el concejal de la fiesta, Héctor Alemán, que también estuvo presente.

En cuanto a las oberturas de las diferentes galas, Quevedo adelantó que serán «muy emotivas» y se convertirán en unas galas para el recuerdo. Asimismo, el relato de la celebración de las bodas de oro estará presente en las galas con el objetivo de rendir homenaje a la efeméride, pero el director incidió en que pretenden que esa celebración del aniversario se produzca también en el «resto del año». Además, la inspiración en Las Vegas no faltará, ya que es la temática de este año.

Los participantes se preparan para el casting de bailarines y figurantes del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria de 2026. / ANDRES CRUZ

Algunos de los participantes eran profesionales y otros amateurs, pero todos tienen en común que son amantes del baile y de las fiestas. «Llevo toda la vida estudiando para ser bailarín», contó Kayden Santana. El participante es vecino de La Isleta, por lo que siempre ha vivido el Carnaval de forma muy intensa, ya que fue en esa zona donde nacieron las fiestas. «Siempre he sido espectador y este año quiero ser algo más», reflexionó Santana.

Es habitual que grupos de baile participen en el casting. Es el caso de Alexander Jiménez, Elena Guanche, Alejandro Orosa, y Míriam Aragonés, cuando en 2021 crearon el grupo de baile Pandora, enfocado en el género del K-Pop. «Me encanta bailar, pero también ver lo grande que es el Carnaval y ser parte ello», detalló Orosa. El participante fue seleccionado el año pasado para actuar como figurante, y aseguró que la experiencia fue inigualable: «Me emocionó porque el público te anima y fue para mí una experiencia muy grande para lo poco que pude hacer yo».

De Tenerife a Las Palmas

«Para mí el baile es mi motor, sin la danza no soy nada», confesó Alicia Hernández, que trabaja en la academia Studio54 Dance, en Santa Cruz de Tenerife. Hernández lleva años participando como bailarina oficial en el Carnaval chicharrero, pero afirmó que ahora siente que se le «queda pequeño», y decidió darse el salto a la otra Isla. Desde su punto de vista, el pique entre las Islas capitalinas, que se traslada a las carnestolendas, es «una tontería» porque cada uno tiene su seña de identidad y sus puntos fuertes y débiles.

Cristina Sánchez es la directora de la academia Dreams Factory, en Jinámar, y se presentó por primera vez a la convocatoria porque el año anterior se «quedó dormida». En esta ocasión llegó a tiempo y estaba decidida a darlo todo para demostrar su talento y destreza.

El concejal Héctor Alemán y el director artístico Josué Quevedo en el casting de bailarines y figurantes del Carnaval. / ANDRES CRUZ

Algunos participantes reconocieron la dificultad de la prueba, en la que tenían que enseñar sus habilidades siguiendo una coreografía creada por el equipo de la organización. Daniel Santana apuntó que es difícil aprender los pasos cuando los profesores están «tan lejos». Nina Hernández se presenta por segunda vez, ya que el año pasado no fue seleccionada, por lo que decidió probar suerte una vez más. «Me estoy adaptando al tiempo de la coreografía porque no suelo hacer muchos castings, y me cuesta captarlo tan rápida», explicó Hernández.

Nervios a flor de piel

Los nervios estaban a flor de piel. Valentina García y Yunaisis Afonso empezaron a bailar cuando eran tan solo unas niñas y hace unos años entraron en una academia para profesionalizar su estilo. «Tengo esperanzas de pasar y hacer una buena actuación», afirmó Afonso. García ya fue bailarina el año pasado y aseguró que es una experiencia completamente diferente a verlo en la televisión.

Los aspirantes a bailarín eran los más numerosos, por lo que los figurantes fueron los primeros en hacer las pruebas. A ellos les pidieron que actuaran como si fueran turistas con una maleta o se comportaran como botones atendiendo a un turista imaginario. Adonay Suárez no tenía previsto participar en la convocatoria, ya que solo fue a hacer compañía a su novio. Sin embargo, al llegar le propusieron que participara como figurante y no se lo pensó dos veces. «Me ha encantado porque me divertí mucho», valoró Suárez. El administrativo nunca ha hecho teatro ni ha actuado, pero destacó que gracias a su pareja está rodeado del arte constantemente.

Figurantes

La figurante más veterana es Bettysha (un nombre artístico), que lleva participando desde 2003. «He pasado por tres directores artísticos», recordó. Hace más de dos décadas se presentó porque es una fiel seguidora del Carnaval y desde entonces nunca ha fallado en una edición. «Me encanta lo que se vive en el escenario y somos una familia», manifestó la participante. La carnavalera puso sobre la mesa que las fiestas cumplen 50 años, que son casualmente, los mismos años que cumple ella: «Estamos conectados». Bettysha no solo ha participado como figurante sino que tiene una extensa trayectoria, ya que ha formado parte de dos comparsas, ha competido en el concurso de disfraces adulto y compitió en el Carnaval canino. Es más, apuntó que su perra, Tara, es el único animal que ha participado como figurante hasta en dos ocasiones. «No me he presentado a más cosas porque no me da la vida», señaló.

Macarena Padrón tampoco falla a la cita de presentarse como figurante. «Es nuestra cita anual», explicó Padrón, que después de tantos años comparte con los mismos compañeros la experiencia. «Es bonito ver el proceso y los preparativos», opinó junto a su «familia carnavalera». «Nos presentamos por amor al Carnaval», destacó.