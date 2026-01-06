Paco Mario, la voz histórica de la fiesta, pregonero del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ya tiene voz para dar el pistoletazo de salida a una edición muy especial. En el año en que la fiesta cumple 50 años de historia, la organización ha elegido a Paco Mario como pregonero oficial, un nombre estrechamente ligado a la celebración y ampliamente reconocido por el público carnavalero.

El anuncio se realiza coincidiendo con el Día de Reyes, una fecha simbólica que ha servido para desvelar uno de los primeros hitos oficiales del calendario carnavalero de 2026, dedicado a Las Vegas. El pregón tendrá lugar el 23 de enero, momento en el que comenzará de forma oficial una edición que llega cargada de expectación y con la vista puesta en el medio siglo de trayectoria de unas carnestolendas que forman parte de la identidad cultural de la capital grancanaria.

Una voz inseparable del Carnaval

Hablar de Paco Mario es hablar de la banda sonora del Carnaval. Desde finales de los años ochenta, su voz ha acompañado a generaciones de carnavaleros y carnavaleras, convirtiéndose en uno de los elementos más reconocibles de las galas y concursos. Su debut como voz en off se remonta a 1989, durante una Gala de la Reina celebrada en la plaza de Santa Ana, un escenario histórico para la fiesta.

A partir de mediados de la década de los noventa, con la llegada de Anatol Yanowsky a la dirección artística, Paco Mario asumió de forma continuada esta responsabilidad, consolidando una presencia constante que le valió el apelativo popular de “la voz del Carnaval”. Un título no oficial, pero asumido con orgullo y cariño por quienes viven intensamente la fiesta cada año.

Trayectoria artística más allá de las galas

Aunque para el gran público su nombre está asociado principalmente al Carnaval, Paco Mario cuenta con una amplia carrera en el mundo del espectáculo. Ha desarrollado su faceta como cantante y presentador en numerosos escenarios de España y también fuera del país, llegando incluso a alcanzar notoriedad en ciudades como Miami. Esta experiencia sobre los escenarios refuerza su papel como pregonero en una edición tan simbólica.

La elección del pregonero responde, según destaca la organización, a la voluntad de rendir homenaje a quienes han contribuido de forma silenciosa pero decisiva al crecimiento y proyección del Carnaval a lo largo de las décadas.

Un aniversario marcado por grandes nombres

El nombramiento de Paco Mario se suma a otros anuncios relevantes ya realizados. El pasado mes de julio se confirmó el regreso de Olga Tañón, que ejercerá como madrina oficial del 50.º aniversario. La artista puertorriqueña volverá así a un Carnaval que mantiene su reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Internacional, una distinción otorgada por el Ministerio de Turismo y que subraya su proyección exterior.

Además, en los próximos días se irán conociendo los nombres de las estrellas invitadas que pondrán el acento musical a una edición muy esperada, mientras la ciudad comienza la cuenta atrás para uno de sus acontecimientos más emblemáticos.