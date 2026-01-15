400 toneladas de hierro y más de 100 trabajadores: así se construye el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El escenario del Carnaval de Las Vegas comienza a coger forma, y dimensiones, para convertirse en la sala de entrada del 'Hotel LPGC Palace' que celebrarán los 50 años de la fiesta. Inspirado en el icónico cartel “Welcome to fabulous Las Vegas”, la escenografía ideada por Carlos Santos reproduce los elementos que conectarán al público con el espectáculo.

Más de 100 personas trabajan desde hace semanas en un perfecto engranaje para hacerlo realidad. Un total de 400 toneladas de hierro, más de 1.300 bombillas, casi 300 metros cuadrados de pantallas led se mueven estos días en más de 50 camiones que entran y salen constantemente del que es el recinto con el secreto mejor guardado de las fiestas.

"Es un reto artística y técnicamente", destaca el arquitecto y escenógrafo. Una "superestructura", que alcanzará los 21,5 metros de altura respecto al suelo del parque, la mayor de todas las ediciones y que se asemeja, en altura, a un edificio de siete plantas.

"Cualquier edificio lleva una cimentación, aquí no la tenemos y hay que crearla". Las tablas más famosas de Las Palmas de Gran Canaria alcanzarán 800 metros cuadrados. Los laterales que lo abrazan cuentan con medidas de entre 12 y 14 metros, que sostendrán las pantallas. Este escenario, añade, "no es un escenario al uso".

Una trabajadora ultima detalles de pintura con purpurina. / José Carlos Guerra

Un grupo de trabajadores monta una de las torres de sonido en el centro del parque Santa Catalina. Los materiales, perfectamente colocados y ordenados están listos para ser armados en este gran puzle. "El proceso se hace gracias a todo un equipo", subraya Santos. Estructura, escultura y construcción de escenografía, electricidad, pintura, audiovisual y auxiliares. "Todos, hasta el personal de limpieza, son importantes para levantarlo", añade.

El escenario como kilómetro "cero"

Las piezas que dan forma a ese tablero están colocadas estratégicamente sobre el corazón del recinto carnavalero. En ese trabajo de escala que Carlos describe hay dos dimensiones, el equipo que trabaja a ras de parque ensamblando piezas y en altura, con grúas y andamios.

El escenario lo determina todo, es el kilómetro "cero" de este gran puzle. A partir de ahí, la puerta de entrada de quienes desfilarán sobre él, articula todo lo demás. "Todavía nos falta crecer hacia delante y hacia detrás", aclara.

Carlos Santos cuenta a sus espaldas con una amplia trayectoria de montajes escénicos, desde óperas y zarzuelas, a cine y televisión. Para este arquitecto de profesión, el proceso de creación empieza, artísticamente, igual en todos; algo que va cambiando conforme el proyecto avanza. "Primero, hay una fase de investigación sobre lo que quiero contar en el escenario". Después, aclara, "la técnica lo va condicionando".

Las diferencias entre un montaje de teatro y uno de carnaval radica en las dimensiones. "El punto de partida es el mismo, la escala es diferente", subraya. Al escenógrafo, la fiesta más internacional de la ciudad le permite experimentar con las dimensiones; la distancia, "con lo que puede ver el público".

Autor de la última edición, 'Los Juegos Olímpicos', en 2025; pero también, la de 2019 con 'Una noche en Río', Carlos Santos verbaliza un "cariño especial" para cada una de ellas, que se deja ver también con la que compone ahora.

"La primera, porque fue la primera; la última porque yo mismo veo mi evolución profesional". Lo que no cambia es cómo vive un encargo de estas dimensiones. "Con orgullo de ser profeta en mi tierra", subraya.

La creación y el arte tiene mucho de planificación y de coordinación, lo que permite que el brillo y el glamour encajen a la perfección este gran puzle.