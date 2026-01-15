CC denuncia que el cierre del Edificio Miller "expulsa" a las murgas y "empobrece" el Carnaval

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, criticó el cierre y la falta de uso del Edificio Miller, situado en el Parque Santa Catalina, y advirtió de las consecuencias que esta situación está teniendo sobre la actividad cultural y, en particular, sobre el Carnaval de la ciudad.

Suárez recordó que el Edificio Miller ha estado vinculado durante más de una década a la organización y desarrollo del Carnaval, acogiendo reuniones con murgas, actos internos y funciones de apoyo logístico. Durante años, una de sus naves se utilizó para actividades y presentaciones, una posibilidad que actualmente no existe debido a su clausura.

Grupos obligados a salir del municipio

Según el portavoz nacionalista, la falta de espacios disponibles en la capital ha provocado que algunas agrupaciones del Carnaval tengan que buscar escenarios fuera del municipio. Como ejemplo, citó a murgas como Las Despistadas, que han realizado presentaciones en el Teatro Juan Ramón Jiménez de Telde, o Las Traviesas, que se han desplazado a Agüimes ante la ausencia de alternativas en la ciudad. Para Suárez, se trata de una situación difícil de justificar en una capital que alberga una de las fiestas más relevantes del país.

El portavoz de Coalición Canaria señaló también el impacto de las obras de la MetroGuagua en el entorno de Santa Catalina, donde se han ido ampliando vallas y cierres que, a su juicio, han afectado tanto a la vida del parque como al uso ciudadano del propio edificio. En este contexto, apuntó a un doble problema: el deterioro y cierre del inmueble y la falta de ordenación del entorno para recuperar la normalidad en una zona estratégica para la ciudad y el Carnaval.

Un inmueble protegido

Suárez subrayó el valor patrimonial del Edificio Miller y recordó que forma parte del conjunto Elder–Miller, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). En este sentido, comparó su situación con la del Edificio Elder, que funciona como museo, y reclamó una apuesta similar para el Miller, con un uso compatible con su protección.

El portavoz nacionalista dirigió también sus críticas al Cabildo de Gran Canaria, al considerar que debería colaborar ante la falta de espacios para ensayos y presentaciones en la capital. Entre las alternativas planteadas, propuso estudiar la utilización de INFECAR para este tipo de actos, con una planificación adecuada y condiciones asumibles para las agrupaciones.

Suárez concluyó señalando que las murgas y los grupos son una parte esencial del Carnaval y que la ciudad debería garantizarles espacios abiertos y disponibles. A su juicio, el cierre del Edificio Miller refleja una carencia que afecta directamente al desarrollo de una de las principales expresiones culturales de Las Palmas de Gran Canaria.