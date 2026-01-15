Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El grupo grancanario Efecto Pasillo actuará en la gala drag del carnaval de Gáldar

La Original Sonora Dinamita pondrá el cierre a las fiestas el 23 de febrero con sus ritmos de cumbia tropical

De izq. a dcha., Arturo Sosa, Iván Torres, Nau Barreto y Javi Moreno, integrantes de Efecto Pasillo

De izq. a dcha., Arturo Sosa, Iván Torres, Nau Barreto y Javi Moreno, integrantes de Efecto Pasillo / Carla Rivero

La banda canaria Efecto Pasillo pondrá el toque musical a la noche de la gala Drag Queen del carnaval de Gáldar, que se celebra el 7 de febrero a partir de las 23:30 horas en el recinto cultural La Quinta con entrada gratuita hasta completar aforo.

No será el único concierto de las fiestas galdenses, que este año se celebran bajo el lema 'Los piratas a la búsqueda del tesoro perdido' del 6 al 21 de febrero. El día 23, a modo de broche final, la Original Sonora Dinamita de Lucho Argán y Xiu García pondrán el cierre al carnaval norteño con los ritmos de su cumbia tropical. También en La Quinta, en esta ocasión las entradas tendrán un coste de 15 euros, 10 para residentes.

El carnaval arranca el 6 de febrero con el pregón a cargo de los hermanos Rita Esther y José Luis Ramírez Rodríguez, muy vinculados a las carnestolendas galdenses. El sábado 14 tendrá lugar la gran cabalgata por las calles del municipio.

Nueva etapa para Efecto Pasillo

Iván Torres y su banda llegan al municipio norteño con su Oro y Diamantes Tour, una gira que marca el inicio de una nueva etapa en la trayectoria de la banda canaria y que los está llevando por toda la geografía española con canciones como el single que da nombre a la gira, una crítica divertida e irónica al materialismo y al «postureo» de las redes sociales, riéndose con elegancia de la obsesión por el lujo, el dinero y los gurús del éxito, 'Qué será de mí' o 'Lágrimas bajo el sol' y sin olvidar sus grandes éxitos de siempre.

