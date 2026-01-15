Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo CanariasNueva LíneaDesahuicio Muelle DeportivoArde vehículo GC-1Quinto contenedorUD Las Palmas
instagramlinkedin

Estos son los artistas confirmados para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Marc Anthony encabeza una programación musical que irá desvelando nuevos nombres en los próximos días

Marc Anthony actuará en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Marc Anthony actuará en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 / LP/DLP

Johanna Betancor Galindo

Johanna Betancor Galindo

Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado a desvelar los nombres de los artistas y grupos que pondrán música al Carnaval 2026, una edición dedicada a ‘Las Vegas que combinará espectáculo, tradición y grandes conciertos. El primer nombre confirmado es el del cantante puertorriqueño Marc Anthony, uno de los artistas latinos más influyentes a nivel internacional.

La presencia del intérprete de éxitos como Vivir mi vida, Ahora quién o Valió la pena será uno de los momentos más esperados de las fiestas, con un concierto multitudinario que volverá a traer a Gran Canaria su inconfundible mezcla de salsa, pop y balada romántica.

Marc Anthony es un habitual en los escenarios de Canarias. En los últimos años ha ofrecido conciertos en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde abrió su gira europea en 2024. Su regreso al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2026 reafirma la apuesta del evento por atraer a grandes figuras internacionales de la música latina.

Una agenda musical que se irá ampliando

Aunque por ahora solo se ha confirmado la actuación de Marc Anthony, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adelantado que en los próximos días se dará a conocer el cartel completo de artistas y agrupaciones que animarán las noches de carnaval.

Noticias relacionadas y más

La programación incluirá actuaciones gratuitas en escenarios al aire libre, noches de verbena y sesiones con DJs y grupos locales, como ya es habitual en cada edición.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
  2. Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
  3. Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
  4. El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
  5. Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
  6. Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
  7. Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
  8. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos

¿Cómo va a ser el disfraz de Los Nietos de SaryMánchez? En esta edición lo apuestan todo a una falda para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

¿Cómo va a ser el disfraz de Los Nietos de SaryMánchez? En esta edición lo apuestan todo a una falda para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026: elección de la reina, Gala Drag, conciertos y cabalgatas

Estos son los artistas confirmados para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Estos son los artistas confirmados para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

El Faro de Maspalomas se convierte en una carpa de circo

La Gala de los Homenajeados revela que Marc Anthony se une a la fiesta

Paco Mario, la voz histórica de la fiesta, pregonero del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Paco Mario, la voz histórica de la fiesta, pregonero del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Más de 700 aspirantes compiten por un puesto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Más de 700 aspirantes compiten por un puesto en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria busca asesor de alta dirección con 15 años de experiencia

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria busca asesor de alta dirección con 15 años de experiencia
Tracking Pixel Contents