Estos son los artistas confirmados para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026

Las Palmas de Gran Canaria ha comenzado a desvelar los nombres de los artistas y grupos que pondrán música al Carnaval 2026, una edición dedicada a ‘Las Vegas’ que combinará espectáculo, tradición y grandes conciertos. El primer nombre confirmado es el del cantante puertorriqueño Marc Anthony, uno de los artistas latinos más influyentes a nivel internacional.

La presencia del intérprete de éxitos como Vivir mi vida, Ahora quién o Valió la pena será uno de los momentos más esperados de las fiestas, con un concierto multitudinario que volverá a traer a Gran Canaria su inconfundible mezcla de salsa, pop y balada romántica.

Marc Anthony es un habitual en los escenarios de Canarias. En los últimos años ha ofrecido conciertos en La Palma, Tenerife y Gran Canaria, donde abrió su gira europea en 2024. Su regreso al Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en 2026 reafirma la apuesta del evento por atraer a grandes figuras internacionales de la música latina.

Una agenda musical que se irá ampliando

Aunque por ahora solo se ha confirmado la actuación de Marc Anthony, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha adelantado que en los próximos días se dará a conocer el cartel completo de artistas y agrupaciones que animarán las noches de carnaval.

La programación incluirá actuaciones gratuitas en escenarios al aire libre, noches de verbena y sesiones con DJs y grupos locales, como ya es habitual en cada edición.