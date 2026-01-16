54 aspirantes a los tronos del Carnaval de Las Vegas se darán a conocer este sábado en el Parque Doramas

El pasado sábado 10 de enero, 54 personas recibieron las bandas identificativas con las que defenderán sus fantasías sobre el escenario del 50 Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Una semana más tarde, el sábado 17 de enero, a partir de las 21:30 horas, ellas y ellos desfilarán por una escenografía que tomará los Jardines Rubió del parque Doramas, espacio comprendido entre las calles Emilio Ley y Paseo de Chil, y que transformará este espacio en un auténtico espectáculo a la altura de los que toman la mítica ciudad de Nevada.

Sonsoles Castillo y Pedro Machín, rostros asociados a Televisión Canaria, ejercerán de maestros de ceremonia y serán los encargados de dar paso a las 10 niñas que pretenden el trono infantil; a las 11 candidatas que aspiran a ser Gran Dama; a las 13 aspirantes a convertirse en la Reina del Carnaval de Las Vegas y a los 20 participantes que sobre plataformas se medirán en la preselección Drag.

Presentación oficial

Ellas y ellos desfilarán en un acto diseñado no solo para su presentación oficial y de las marcas que los respaldan, sino también para que la suerte decida el orden con el que participarán en sus respectivas galas. Y precisamente al entrar el azar en acción, Worten, patrocinador del Carnaval, ocultará su logotipo en uno de los elementos, por categoría, que esconden el número de salida, otorgando un cheque regalo para adquirir productos en sus establecimientos, a la candidata o aspirante que escoja esa figura en cuestión.

El espacio, además, recibirá a más de mil personas, familiares, patrocinadores y diseñadores, pero también al público que desee compartir el momento en un encuentro que contará con actuaciones musicales y que seguirá ofreciendo pistas de cómo se vivirá el Carnaval que celebra 50 años de vida tras su recuperación después de la dictadura.

La entrada será libre hasta completar aforo, pero también podrá disfrutarse en directo desde los hogares canarios a través de Radio Televisión Canaria.