El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026 comienza a latir el viernes 23 con el Desfile Anunciador

Este final de mes Las Palmas de Gran Canaria despierta a una de sus tradiciones más queridas. No hace falta que lo anuncien las campanas ni los periódicos, pues la ciudad lo siente en el aire, lo escucha en los ensayos de batucadas y lo ve en los primeros disfraces asomando por las calles. El Carnaval 2026 está listo para comenzar y lo hará como siempre: con música, color, alegría y un desfile que marca el inicio de la gran fiesta.

Este viernes 23 de enero, a las 19:30 horas, se celebrará el Desfile Anunciador, el primer acto oficial del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026. El punto de partida será la calle Juan Rejón, desde donde arrancará un recorrido vibrante que culminará en el emblemático parque Santa Catalina, epicentro de la fiesta.

El desfile es mucho más que un simple pasacalles. Es una declaración de intenciones. Es el aviso sonoro y visual de que durante las próximas semanas la ciudad se dejará llevar por la fantasía. En él participan los aspirantes a los diferentes tronos del Carnaval (Reina, Drag Queen, Gran Dama e Infantil), los ganadores de la edición anterior, personajes emblemáticos y representantes de los grupos que dan vida a las carnestolendas: murgas, comparsas, batucadas y diseñadores.

Sobre el pregón

A medida que el desfile se abre paso hacia Santa Catalina, la emoción va en aumento. Y es que, a las 21:00 horas, tendrá lugar en el escenario principal la esperada Gala de Apertura, otro de los momentos clave de la jornada. En ella se anunciará el orden de participación de los diferentes aspirantes a los tronos del Carnaval y se dará el pistoletazo de salida oficial a una edición que promete espectáculo, creatividad y tradición.

El Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria ha sido reconocido como Fiesta de Interés Turístico Internacional, un título que no solo premia su proyección exterior, sino también su arraigo y capacidad de transformación. Cada año, el evento reúne a miles de personas y convierte a la ciudad en un escaparate de arte, cultura popular y disfrute colectivo.