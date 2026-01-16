Isaac Trujillo, el joven grancanario fallecido en los carnavales de Tenerife, aparece en un emotivo capítulo de ‘La Reina del Flow’

A veces, la pantalla guarda recuerdos que el tiempo no borra. Es lo que ha ocurrido con Isaac Trujillo, un joven grancanario de 30 años, residente en Lanzarote, cuya trágica muerte durante los carnavales de Tenerife en 2025 conmocionó a toda Canarias. Ahora, casi un año después, su imagen ha vuelto a emocionar, esta vez a través de la ficción.

Isaac aparece en el primer capítulo de la tercera temporada de la popular serie ‘La Reina del Flow’, durante una escena grabada en la playa de El Reducto, en Arrecife, donde participó como parte del equipo de logística. En aquel concierto ficticio, cientos de vecinos lanzaroteños participaron como extras. Hoy, esas imágenes se han convertido en un inesperado homenaje.

El joven puede verse varias veces en pantalla durante la secuencia del concierto. Su aparición, aunque breve, ha desatado una ola de emociones en redes sociales, especialmente entre quienes lo conocieron.

El vídeo donde aparece Isaac ha sido compartido en TikTok, acumulando ya más de 800.000 visualizaciones y cerca de 18.000 me gustas. La publicación, además, ha sido inundada por comentarios conmovedores de familiares, amigos y personas que aún sienten su pérdida muy presente.

“Te amamos mi vida, el primer amor nunca se olvida, para siempre mi Antonio Isaac. Recordarte así toda la vida”, se lee en uno de los comentarios. Otro usuario escribe: “Mi primito Isaac, te echamos mucho de menos”. Y alguien más añade: “Mi niño de la sonrisa eterna”.

Un rodaje que fue fiesta y ahora es memoria

La escena fue grabada en enero de 2025, apenas semanas antes del suceso que acabó con su vida. La productora de ‘La Reina del Flow’ eligió Lanzarote como uno de sus escenarios para el arranque de la tercera temporada, y el concierto ficticio sirvió para reunir a vecinos, trabajadores y entusiastas en una jornada que mezcló música, rodaje y entusiasmo local.

Isaac participó en aquel día no solo como parte del equipo logístico, sino también con la implicación que lo caracterizaba. Quienes lo conocieron lo describen como alguien alegre, comprometido y muy querido por su entorno. Verlo hoy en pantalla, incluso por unos segundos, ha sido como volver a abrazar su presencia en forma de imagen.

Isaac perdió la vida tras recibir un puñetazo durante los carnavales de Tenerife en 2025, un hecho que generó profunda consternación en Canarias y abrió debates sobre la violencia en espacios festivos. Su fallecimiento, además de una tragedia personal, fue símbolo del dolor que dejan los actos impulsivos y la pérdida de vidas jóvenes sin sentido.