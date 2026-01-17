Aplazada la gala del sorteo de candidaturas del Carnaval por condiciones meteorológicas adversas

La organización del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2026, dedicado este año a la alegoría de «Las Vegas», ha anunciado el aplazamiento del acto de presentación y sorteo del orden de participación de los aspirantes a los distintos tronos del Carnaval, previsto inicialmente para la noche de este sábado.

La decisión se ha adoptado debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas, con riesgo de fuertes lluvias, que podrían afectar al normal desarrollo del evento, programado para celebrarse al aire libre en los Jardines Rubió del parque Doramas.

Desde la organización han subrayado que la medida responde a la prioridad de garantizar la seguridad del público, participantes y personal técnico, así como de asegurar que el espectáculo pueda vivirse con toda la calidad y entusiasmo que merece.

El acto se traslada al jueves 22 de enero, y tendrá lugar en la parte alta del parque Doramas, manteniendo el mismo formato y programación prevista.

Sobre el acto

Durante esta gala se presentarán oficialmente los 54 aspirantes a los tronos del Carnaval 2026:

20 candidatos a Drag Queen

13 candidatas a Reina

11 aspirantes a Gran Dama

10 niñas al Trono Infantil

Además de conocer a los y las aspirantes, el evento servirá para realizar el sorteo del orden de participación en sus respectivas galas.

Desde la organización y a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se ha querido trasladar un mensaje de comprensión y agradecimiento al público y a los grupos participantes, a quienes animan a disfrutar del evento en su nueva fecha:“¡Queremos que lo vivan como se merece! Les esperamos el jueves 22 en Doramas para disfrutar juntos del Carnaval”.