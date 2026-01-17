Nuevo artista confirmado para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: Emily Estefan

El mal tiempo no para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria que, a pesar de la lluvia, mantiene intactas sus ganas de celebrar y lo hace con la confirmación de una nueva artista internacional: Emily Estefan. Un nombre que estaba previsto ser anunciado en el transcurso del acto de presentación y sorteo de aspirantes al trono programado para esta noche y que, debido a las inclemencias meteorológicas, ha tenido que ser aplazado al próximo jueves 22 de enero.

Hija de la reconocida cantante cubana Gloria Estefan y del productor Emilio Estefan, la artista estadounidense se suma desde hoy a un cartel musical que, a falta de desvelar todavía la identidad de algunas de sus estrellas invitadas, pone de manifiesto el firme propósito de la fiesta: celebrar por todo lo alto una edición muy especial, la del 50.º aniversario de las carnestolendas capitalinas.

¿Quién es Emily Estefan?

Nacida en Miami, Estefan es una cantante, compositora y productora con una identidad artística propia marcada por la fusión de jazz, soul, rock alternativo y ritmos latinos. Versatilidad que ha estado presente desde los inicios de una carrera en la que apuesta por letras personales y una estética auténtica y contemporánea.

Con tan solo ocho años, se subió por primera vez a un escenario durante una gira mundial de su madre donde demostró su talento como percusionista y guitarrista. Fue en 2014 cuando debutó como cantante en la presentación de Where The Boys Are en el Hollywood Bowl, si bien no fue hasta tres años después cuando ofreció su primer gran concierto tras el lanzamiento de su primer álbum Take Whatever You Want. Un trabajo que escribió, grabó, produjo e interpretó y que le valió para tener una excelente acogida por parte de la crítica.

Entre sus sencillos figuran títulos como F#ck to Be o Reigns (Every Night). La frescura característica de Emily Estefan, sumada a su fuerte presencia escénica y a un mensaje que apuesta por la diversidad y la autenticidad, sigue traspasando fronteras para llegar a escenarios de todo el mundo. También al del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria donde recalará en tan solo unas semanas.

La confirmación de Estefan llega tan solo una semana después de que el Carnaval revelara el concierto de Marc Anthony dentro de la programación de la fiesta que, además, en su 50 cumpleaños tiene a la puertorriqueña Olga Tañón como madrina.