«Se viene mucho Elvis y mucha Marilyn»: estos son los disfraces que todos quieren para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Con el Carnaval a la vuelta de la esquina, las futuras mascaritas empiezan a idear el disfraz con el que disfrutar de las carnestolendas en Las Palmas de Gran Canaria, dedicadas este año a Las Vegas.

Telas de lentejuelas, coloridas boas de plumas y una amplia variedad de pelucas cuelgan ya de los anaqueles de las tiendas de la ciudad. «Los más previsores, a quienes les gusta de verdad el Carnaval, empiezan a buscar telas y accesorios pasados los Reyes; el resto lo hace 15 días antes de la Cabalgata o el Carnaval de Día», destaca Sergio Santana, responsable de El Kilo de San Bernardo, de Triana.

A pesar de que el lema de este año es Las Vegas, este conocedor de las tendencias de la fiesta destaca que los carnavaleros «no se suelen dejar llevar por las temáticas en sí» y que este año la clientela «está pidiendo mucho accesorios de los años 20».

Personalización de prendas

Pero si de tendencias hay que hablar, Santana resalta que lo que más viene pisando fuerte este año es la customización. «Si ya tienen un pantalón vienen a por las telas de lentejuelas para ponérselas y resaltar las rayas típicas de la prenda en esa época».

El comerciante tiene claro que en la actualidad «hay menos costura y más customización»; a veces, incluso, "hay más inversión en personalizar una prenda que en comprar un disfraz». La emblemática tienda de la calle General Bravo despliega en su planta superior todo un paseo por el mundo del Carnaval.

Las pelucas adquieren un gran protagonismo. Rubias, cobrizas, negras, de corto ‘bob’ o afro. Pero entre ellas destaca este año la representativa del rey del Rock, Elvis Presley. «La peluca ya viene con las patillas, hay que peinarla un poco y ponerle las gafas», comenta Sergio mientras lo hace en una de las que baja de la estantería y coloca en el mostrador.

Mucho Elvis y mucha Marilyn

«Se viene mucho Elvis y mucha Marilyn», añade. Pero advierte que, de no llegar a encontrar una peluca concreta, no hay problema, «el carnavalero adapta la que tenga, se peina, y listo», añade entre risas.

Extiende metros de tela sobre la mesa. Dorado, plateado, fucsia. Los aficionados a estos tejidos encuentran en el Kilo de San Bernardo su paraíso. «Hemos traído bastante lentejuela porque sabemos que habrá mucha demanda en los próximos días. Las Vegas es brillo», recuerda. Los precios por metro oscilan entre 8,90 euros, la más económica, a los 38 euros la más cara.

Pero el raso blanco también asoma entre el pódium de las telas. «Es el tejido ideal para los trajes de Elvis Presley», asegura. «Se vende para hacer las capas y las mangas que usaba el cantante».

El color abunda, pero es el negro la base para muchos disfraces de con temática de años 20. Trajes de gángster, de charleston o de cabaret. Guantes, flecos y colgantes de perlas completan el disfraz. Aún así, hay tendencias que perduran de otros años. «Los colores vivos se siguen llevando en Carnaval, incluso los flúor».

Otros disfraces

En el resto de tiendas, tanto de la zona de Triana como de Mesa y López, la mercancía espera para ser colocada. Faldas de tul, alas de hadas y pantalones metalizados compiten con los disfraces de la antigua Grecia y los deportivos con sus respectivos pompones, que arrasaron el año anterior en la edición de ‘Los Juegos Olímpicos’.

Otros que nunca fallan, sobre todo cuando las condiciones climáticas son adversas y el frío y la lluvia continúan presente, son los disfraces de animales. Osos, perros dálmatas o lémur tienen sus propios adeptos. A partir de ahí, la imaginación también forma parte del mejor disfraz.