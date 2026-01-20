Arranca el operativo de Seguridad para el Carnaval de Las Vegas
Los actos comienzan este viernes 23 de enero con el pregón hasta el 1 de marzo
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado este martes la junta local de seguridad con el objetivo de coordinar el dispositivo entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios municipales de cara a los principales actos del ‘Carnaval de Las Vegas’.
Los actos comienzan este viernes 23 de enero con el pregón hasta el 1 de marzo; a lo largo de 25 jornadas se celebrarán concursos, noches de Carnaval, Carnaval de Día, desfiles y cabalgatas.
El encuentro ha estado presidido por el concejal de Seguridad y Cultura, Josué Íñiguez, y ha contado con la participación de la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, y el concejal de Carnaval, Héctor Alemán.
Con ellos han estado también representados la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil, Cuerpo General de la Policía Canaria y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 Canarias, además de otras entidades y empresas privadas vinculadas a la organización de los actos.
Durante la sesión, la Junta Local de Seguridad ha abordado los distintos emplazamientos de la celebración y ha realizado un repaso de los eventos previstos para las próximas semanas, analizando tanto su ubicación como su tipología.
Los eventos programados están divididos entre actos estáticos como galas y concursos en el parque de Santa Catalina y eventos dinámicos como las cabalgatas, que requieren planes de seguridad específicos, control del tráfico y cierres de vías.
Estos últimos se iniciarán a partir del 13 de febrero con la primera Noche de Carnaval tras la Gala de la Reina y comprenderán, en total, siete Noches de Carnaval y cuatro Carnavales de Día y Familiares. Además, grandes eventos por las calles de la ciudad, como la Gran Cabalgata, la Cabalgata Infantil, los desfiles, el Entierro de la Sardina y Viudas a la Carrera.
En este contexto, desde este viernes y hasta el próximo 2 de marzo permanecerá activo el Plan de Emergencia Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (Pemulpa).
