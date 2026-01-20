Arranca el operativo de Seguridad para el Carnaval de Las Vegas

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado este martes la junta local de seguridad con el objetivo de coordinar el dispositivo entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios municipales de cara a los principales actos del ‘Carnaval de Las Vegas’.

Los actos comienzan este viernes 23 de enero con el pregón hasta el 1 de marzo; a lo largo de 25 jornadas se celebrarán concursos, noches de Carnaval, Carnaval de Día, desfiles y cabalgatas.

El encuentro ha estado presidido por el concejal de Seguridad y Cultura, Josué Íñiguez, y ha contado con la participación de la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, y el concejal de Carnaval, Héctor Alemán.

Con ellos han estado también representados la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil, Cuerpo General de la Policía Canaria y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 Canarias, además de otras entidades y empresas privadas vinculadas a la organización de los actos.

Durante la sesión, la Junta Local de Seguridad ha abordado los distintos emplazamientos de la celebración y ha realizado un repaso de los eventos previstos para las próximas semanas, analizando tanto su ubicación como su tipología.

Los eventos programados están divididos entre actos estáticos como galas y concursos en el parque de Santa Catalina y eventos dinámicos como las cabalgatas, que requieren planes de seguridad específicos, control del tráfico y cierres de vías.

Estos últimos se iniciarán a partir del 13 de febrero con la primera Noche de Carnaval tras la Gala de la Reina y comprenderán, en total, siete Noches de Carnaval y cuatro Carnavales de Día y Familiares. Además, grandes eventos por las calles de la ciudad, como la Gran Cabalgata, la Cabalgata Infantil, los desfiles, el Entierro de la Sardina y Viudas a la Carrera.

En este contexto, desde este viernes y hasta el próximo 2 de marzo permanecerá activo el Plan de Emergencia Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (Pemulpa).