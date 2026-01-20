Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Anabel PantojaMarruecos - Puerto de Las PalmasRFEF Copa de la Reina 2026Gran Canaria RestauranteAplazamiento Carnaval Las PalmasCasa Isabel Pantoja
instagramlinkedin

Arranca el operativo de Seguridad para el Carnaval de Las Vegas

Los actos comienzan este viernes 23 de enero con el pregón hasta el 1 de marzo

Reunión de la Junta Local de Seguridad con motivo del Carnaval de Las Vegas de Las Palmas de Gran Canaria.

Reunión de la Junta Local de Seguridad con motivo del Carnaval de Las Vegas de Las Palmas de Gran Canaria. / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha celebrado este martes la junta local de seguridad con el objetivo de coordinar el dispositivo entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y los servicios municipales de cara a los principales actos del ‘Carnaval de Las Vegas’.

Los actos comienzan este viernes 23 de enero con el pregón hasta el 1 de marzo; a lo largo de 25 jornadas se celebrarán concursos, noches de Carnaval, Carnaval de Día, desfiles y cabalgatas.

El encuentro ha estado presidido por el concejal de Seguridad y Cultura, Josué Íñiguez, y ha contado con la participación de la subdelegada del Gobierno en Las Palmas, Teresa Mayans, y el concejal de Carnaval, Héctor Alemán.

Con ellos han estado también representados la Policía Local, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, Protección Civil, Policía Nacional, Guardia Civil, Cuerpo General de la Policía Canaria y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 Canarias, además de otras entidades y empresas privadas vinculadas a la organización de los actos.

Durante la sesión, la Junta Local de Seguridad ha abordado los distintos emplazamientos de la celebración y ha realizado un repaso de los eventos previstos para las próximas semanas, analizando tanto su ubicación como su tipología.

Los eventos programados están divididos entre actos estáticos como galas y concursos en el parque de Santa Catalina y eventos dinámicos como las cabalgatas, que requieren planes de seguridad específicos, control del tráfico y cierres de vías.

Estos últimos se iniciarán a partir del 13 de febrero con la primera Noche de Carnaval tras la Gala de la Reina y comprenderán, en total, siete Noches de Carnaval y cuatro Carnavales de Día y Familiares. Además, grandes eventos por las calles de la ciudad, como la Gran Cabalgata, la Cabalgata Infantil, los desfiles, el Entierro de la Sardina y Viudas a la Carrera.

Noticias relacionadas y más

En este contexto, desde este viernes y hasta el próximo 2 de marzo permanecerá activo el Plan de Emergencia Municipal de Las Palmas de Gran Canaria (Pemulpa).

TEMAS

  1. El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
  2. Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
  3. Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
  4. El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
  5. Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
  6. Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
  7. Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
  8. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos

Arranca el operativo de Seguridad para el Carnaval de Las Vegas

Arranca el operativo de Seguridad para el Carnaval de Las Vegas

El Carnaval de Las Palmas 2026 ya tiene estrellas: estos son los artistas confirmados

El Carnaval de Las Palmas 2026 ya tiene estrellas: estos son los artistas confirmados

Ya van dos aplazamientos: el sorteo de participación en las galas del Carnaval se traslada al sábado

Ya van dos aplazamientos: el sorteo de participación en las galas del Carnaval se traslada al sábado

¿Quién es Paco Mario? El pregonero que se erige como 'la voz del Carnaval' de Las Palmas de Gran Canaria

¿Quién es Paco Mario? El pregonero que se erige como 'la voz del Carnaval' de Las Palmas de Gran Canaria

«Se viene mucho Elvis y mucha Marilyn»: estos son los disfraces que todos quieren para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

«Se viene mucho Elvis y mucha Marilyn»: estos son los disfraces que todos quieren para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

¿Me conoces mascarita? Cuando el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se vivía de puertas para dentro

El Carnaval que venció al miedo: 50 años de redes vecinales que despidieron la represión franquista en Las Palmas de Gran Canaria

El Carnaval que venció al miedo: 50 años de redes vecinales que despidieron la represión franquista en Las Palmas de Gran Canaria

Nuevo artista confirmado para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: Emily Estefan

Nuevo artista confirmado para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: Emily Estefan
Tracking Pixel Contents