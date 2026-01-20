Mitos y leyendas y Arabia: así serán los carnavales de Telde y Teror este marzo

Telde dedica su carnaval de este año a la alegoría Un mundo de fantasía: Mitos y Leyendas mientras que Teror viaja al exotismo del mundo oriental bajo la temática Encantos de Arabia.

Las fiestas teldenses se desarrollan del 6 al 18 de marzo, fechas que marcan la celebración del pregón en su arranque y el tradicional Entierro de la sardina como conclusión. Entre los actos destacados, el Carnaval de Día se celebra el 7 de marzo una jornada concebida para el disfrute familiar y la convivencia en la calle, con música, animación y ambiente festivo. Por su parte, la Gran Cabalgata del Carnaval tiene lugar el 14 de marzo, convirtiéndose un año más en uno de los eventos más multitudinarios y coloridos del programa, con la participación de carrozas, comparsas y colectivos carnavaleros.

Un fin de semana carnavalero en Teror

Por su parte, Teror concentra toda su actividad carnavalera los días 14 y 15 de marzo, con la plaza de Sintes como epicentro de las celebraciones. El sábado es el día grande con un pasacalles, actividades infantiles, carnaval en familia, actuaciones musicales, la 9ª edición de la carrera de tacones y la quema del Chorizón y una verbena como cierre. El domingo, el mercadillo acogerá diferentes acciones relacionadas con el carnaval.