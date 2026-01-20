Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Anabel PantojaMarruecos - Puerto de Las PalmasRFEF Copa de la Reina 2026Gran Canaria RestauranteAplazamiento Carnaval Las PalmasCasa Isabel Pantoja
instagramlinkedin

Carnavales

Mitos y leyendas y Arabia: así serán los carnavales de Telde y Teror este marzo

El Carnaval de Telde, que se celebra del 6 al 18 de marzo, dedica su edición a 'Un mundo de fantasía: Mitos y Leyendas', mientras que Teror se sumerge en 'Encantos de Arabia' los días 14 y 15 de marzo.

Imagen de archivo de la cabalgata del carnaval de Telde de 2025.

Imagen de archivo de la cabalgata del carnaval de Telde de 2025. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

Telde dedica su carnaval de este año a la alegoría Un mundo de fantasía: Mitos y Leyendas mientras que Teror viaja al exotismo del mundo oriental bajo la temática Encantos de Arabia.

Las fiestas teldenses se desarrollan del 6 al 18 de marzo, fechas que marcan la celebración del pregón en su arranque y el tradicional Entierro de la sardina como conclusión. Entre los actos destacados, el Carnaval de Día se celebra el 7 de marzo una jornada concebida para el disfrute familiar y la convivencia en la calle, con música, animación y ambiente festivo. Por su parte, la Gran Cabalgata del Carnaval tiene lugar el 14 de marzo, convirtiéndose un año más en uno de los eventos más multitudinarios y coloridos del programa, con la participación de carrozas, comparsas y colectivos carnavaleros.

Noticias relacionadas y más

Un fin de semana carnavalero en Teror

Por su parte, Teror concentra toda su actividad carnavalera los días 14 y 15 de marzo, con la plaza de Sintes como epicentro de las celebraciones. El sábado es el día grande con un pasacalles, actividades infantiles, carnaval en familia, actuaciones musicales, la 9ª edición de la carrera de tacones y la quema del Chorizón y una verbena como cierre. El domingo, el mercadillo acogerá diferentes acciones relacionadas con el carnaval.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
  2. Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
  3. Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
  4. El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
  5. Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
  6. Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
  7. Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
  8. La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos

Mitos y leyendas y Arabia: así serán los carnavales de Telde y Teror este marzo

Mitos y leyendas y Arabia: así serán los carnavales de Telde y Teror este marzo

Radio Televisión Canaria y Radio Televisión Española retransmiten el Carnaval de Las Vegas

Radio Televisión Canaria y Radio Televisión Española retransmiten el Carnaval de Las Vegas

Arranca el operativo de seguridad para el Carnaval de Las Vegas

Arranca el operativo de seguridad para el Carnaval de Las Vegas

Ya van dos aplazamientos: el sorteo de participación en las galas del Carnaval se traslada al sábado

Ya van dos aplazamientos: el sorteo de participación en las galas del Carnaval se traslada al sábado

El Carnaval de Las Palmas 2026 ya tiene estrellas: estos son los artistas confirmados

El Carnaval de Las Palmas 2026 ya tiene estrellas: estos son los artistas confirmados

¿Quién es Paco Mario? El pregonero que se erige como 'la voz del Carnaval' de Las Palmas de Gran Canaria

¿Quién es Paco Mario? El pregonero que se erige como 'la voz del Carnaval' de Las Palmas de Gran Canaria

«Se viene mucho Elvis y mucha Marilyn»: estos son los disfraces que todos quieren para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

«Se viene mucho Elvis y mucha Marilyn»: estos son los disfraces que todos quieren para el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

¿Me conoces mascarita? Cuando el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se vivía de puertas para dentro

Tracking Pixel Contents