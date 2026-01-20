Carnavales
Mitos y leyendas y Arabia: así serán los carnavales de Telde y Teror este marzo
El Carnaval de Telde, que se celebra del 6 al 18 de marzo, dedica su edición a 'Un mundo de fantasía: Mitos y Leyendas', mientras que Teror se sumerge en 'Encantos de Arabia' los días 14 y 15 de marzo.
Telde dedica su carnaval de este año a la alegoría Un mundo de fantasía: Mitos y Leyendas mientras que Teror viaja al exotismo del mundo oriental bajo la temática Encantos de Arabia.
Las fiestas teldenses se desarrollan del 6 al 18 de marzo, fechas que marcan la celebración del pregón en su arranque y el tradicional Entierro de la sardina como conclusión. Entre los actos destacados, el Carnaval de Día se celebra el 7 de marzo una jornada concebida para el disfrute familiar y la convivencia en la calle, con música, animación y ambiente festivo. Por su parte, la Gran Cabalgata del Carnaval tiene lugar el 14 de marzo, convirtiéndose un año más en uno de los eventos más multitudinarios y coloridos del programa, con la participación de carrozas, comparsas y colectivos carnavaleros.
Un fin de semana carnavalero en Teror
Por su parte, Teror concentra toda su actividad carnavalera los días 14 y 15 de marzo, con la plaza de Sintes como epicentro de las celebraciones. El sábado es el día grande con un pasacalles, actividades infantiles, carnaval en familia, actuaciones musicales, la 9ª edición de la carrera de tacones y la quema del Chorizón y una verbena como cierre. El domingo, el mercadillo acogerá diferentes acciones relacionadas con el carnaval.
- El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
- Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
- Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
- Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos