¿Quién es Paco Mario? El pregonero que se erige como 'la voz del Carnaval' de Las Palmas de Gran Canaria

El rostro de Paco Mario es desconocido para muchos, pero su inconfundible voz es capaz de llenar grandes escenarios. En ocasiones, el hombre que porta ese chorro sonoro en la garganta se topa con personas que lo recuerdan por una sencilla frase que se volvió muy famosa en el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria: "Estamos en un corte publicitario". Pero quienes hayan escuchado con atención lo recordarán por haber acompañado las carnestolendas durante más de 35 años con una voz en off profunda y elegante que tuvo un largo recorrido por toda España y que, también, llegó hasta Miami. Conocido como 'la voz del Carnaval', será el pregonero de las fiestas capitalinas que comenzarán este viernes, cuando entone su característico "señoras y señores, bienvenidos".

Además de un narrador nato, Paco Mario también es cantante, presentador y ha acumulado una amplia trayectoria en el mundo del espectáculo. El showman, como le gusta definirse, ha hecho de todo un poco: televisión, radio, teatro, grabar discos, componer canciones para otros artistas y lo que ha ido surgiendo por el camino.

Cantar y salir del paso

Cuando empezó en este mundillo, a los 17 años, lo único que buscaba es disfrutar cantando, sin plantearse en la proyección que pudiese tener a futuro. A partir de ahí, una cosa fue encadenando a otra "como quien no quiere la cosa" porque "vas saliendo del paso, van contratándote y había que comer". Pero más de un halago se ha llevado de esta misma forma, como de casualidad, por "menuda voz" polifacética que transmiten sus cuerdas vocales.

Paco Mario nació en 1946 en La Isleta, la cuna de los carnavales modernos, con una primera edición celebrada en 1976, tras la muerte de Franco. Pero la fiesta ya venía largo tiempo sembrándose en las casas isleteras, a pesar de los porrazos y la represión de la dictadura, gracias a la ilusión de las vecinas y los vecinos. Aunque todavía faltaban algunos años para que la voz de Paco Mario empezase a resonar en las carnestolendas, ya desde el principio formó parte activa como miembro del jurado que coronó a la primera Reina del Carnaval.

De los primeros carnavales al éxito en la Península

Desde entonces y hasta la fecha, ha participado en todas las galas, de una forma u otra, a excepción de la Drag Queen. Sin embargo, aún guarda un recuerdo antiguo, como si fuese una fotografía mental, de cuando sus hermanos mayores se vestían con los trajes de su madre a pesar de unas prohibiciones que aún estaban vigentes. Él, que prefiere no meterse demasiado en política, considera que de eso mismo van estas fiestas: "Divertirse, pintarse, cambiarse el género, hacer diabluras".

En 1969, Paco Mario continuó su camino artístico hacia Madrid y, a partir de ese momento, nada pudo pararlo. Haciendo un poco de memoria, con la cabeza muy ordenada y sin perderse en sus recuerdos, relata que "no hay pueblo que no haya pisado en la Península", de los cuales "todos tienen su encanto". A día de hoy, a sus casi 80 años, no necesita aclarar la garganta para entonar una profunda voz de narrador que lo llevó a hacer varias giras junto a Carmen Flores, entre otras personalidades con las que trabó amistad.

"Al pegar los zapatos a las tablas, me da seguridad. Me siento el propietario del escenario", relata Paco Mario

No se considera a sí mismo como un grande, pero sí ha pasado tanto tiempo en el mundo del espectáculo que los focos no le causan nerviosismo alguno. Al contrario, reconoce que en ocasiones le resulta más fácil desenvolverse frente a cientos de personas que en una conversación normal. "Hay una manera de comunicarse con el escenario. Al pegar los zapatos a las tablas, me da seguridad. Me siento el propietario del escenario", cuenta.

Una bonita época en Miami

Entre 1994 y 1995 experimentó una bonita época en Miami que recuerda con cariño, inicialmente contratado por Los Españolísimos, donde ejerció como actor en el Teatro Martí y condujo el programa Una pincelada humorística con Paco Mario.

En la ciudad logró cosechar cierto éxito sin necesidad de aprender inglés, ya que buena parte de su población es hispanohablante. Eso sí, en sus viajes de regreso a Gran Canaria su voz adquiría ciertos tintes de spanglish, por lo que ya no preguntaba a sus amigos por su fin de semana, sino por el weekend.

Una figura poco visible con gran huella

Siempre llegaba el momento en que regresaba a Las Palmas de Gran Canaria, donde se consolidó como hilo conductor de las noches carnavaleras y sus actos. Paco Mario encarna la dicotomía de ser una figura poco visible de los carnavales capitalinos y, al menos tiempo, albergar la voz más reconocible de las celebraciones tras ejercer como voz en off en la mayoría de sus galas desde 1989, enfrentando múltiples imprevistos y siempre saliendo bien parado.

Habiendo dejado un legado de generaciones enteras que asocian su voz al Carnaval –estuviese o no de cuerpo presente–, ha recibido diversos galardones en honor a su huella. El último de ellos es el reconocimiento de la recién estrenada Gala de los Homenajeados, con una categoría enteramente dedicada a él.

El trasfondo oculto

Su presencia tras los focos del Carnaval le ha permitido conocer el trasfondo oculto de las fiestas, haciéndose con curiosas anécdotas que quedan entre las sombras. Según relata, Carmen Sevilla manifestó en una ocasión que no le gustaba el nombre de la Gala de la Tercera Edad, y se le ocurrió cambiarlo por Gran Dama, como se denomina actualmente y desde hace años.

Hoy en día, Paco Mario ya tiene la mente puesta en descansar, aunque "no podía decir que no" a formar parte, un año más, de un Carnaval que es como su casa.