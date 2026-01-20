Radio Televisión Canaria y Radio Televisión Española retransmiten el Carnaval de Las Vegas

El programa del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria podrá disfrutarse en el Archipiélago, a nivel nacional e internacional a través de las retransmisiones en directo de Radio Televisión Canaria y Radio Televisión Española, tras el acuerdo contraído entre el Ayuntamiento y las dos cadenas públicas para ofrecer una amplia cobertura a través de programas especiales y difusión en sus servicios informativos, tanto en radio como en televisión.

La firma del acuerdo por parte de la alcaldesa, Carolina Darias, y el concejal de Carnaval, Héctor Alemán, así como los representantes de ambas cadenas; el administrador general de Radio Televisión Canaria, César Toledo, y el presentador de TVE, Roberto Herrera, tuvo lugar este lunes en las Casas Consistoriales.

Darias destacó que con el acuerdo se da "un paso fundamental" para garantizar la difusión nacional e internacional del 50 aniversario de las carnestolendas capitalinas con el que "millones de espectadores podrán disfrutar de nuestras galas, concursos, grupos del Carnaval, cabalgatas y, sobre todo, de la alegría que caracteriza a Las Palmas de Gran Canaria”.

La regidora agradeció a las dos cadenas públicas su compromiso con las tradiciones y la cultura. "Su colaboración nos permite proyectar la imagen de nuestra ciudad más allá de nuestras fronteras, fomentando el turismo y fortaleciendo nuestro tejido cultural y económico”.

Novedades en las retransmisiones

El administrador general de Radio Televisión Canaria, César Toledo, adelantó, como novedad, que a partir de este viernes se estrena la plataforma digital Canarias Play donde se podrán ver todos los actos de la fiesta desde cualquier dispositivo.

En representación de RTVE, el presentador Roberto Herrera subrayó la satisfacción que supone llevar el Carnaval, no solo a todo el Archipiélago, sino a nivel nacional e internacional "dando cobertura además a las Galas de la Reina y Drag Queen en los servicios de informativos y en programas especiales que ya han mostrado su interés por dar a conocer la fiesta".

Las dos televisiones públicas retransmitirán las galas de la Reina y del Drag Queen los viernes 13 y 20 de febrero, respectivamente. RTVC lo hará para llevar sus contenidos a los hogares del Archipiélago y La 2 de TVE, en la Península, a través de la señal de la Televisión Canaria. Ambas, a través de sus contenidos digitales, lo harán extensible al resto del mundo.

Además, TVE retransmitirá las dos galas en su canal internacional y en la plataforma digital RTVE Play.