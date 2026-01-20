Ya van dos aplazamientos: el sorteo de participación en las galas del Carnaval se traslada al sábado

El acto de presentación y sorteo del orden de participación de los 54 aspirantes a los cuatro tronos del Carnaval de Las Vegas se celebrará este sábado 24 de enero, a las 21:30 horas, en los Jardines Rubió del parque Doramas de Las Palmas de Gran Canaria, después de que no pudiera desarrollarse el pasado 17 de enero por las fuertes lluvias. El Ayuntamiento estableció la nueva fecha para este jueves, 22 de enero, pero ha realizado un segundo cambio de fecha debido al luto oficial decretado por el Gobierno de España tras el accidente de tren ocurrido en Adamuz (Córdoba).

Una semana después de lo previsto inicialmente, los 20 candidatos a Drag Queen, las 13 aspirantes a Reina, las 11 a Gran Dama y las diez al Trono Infantil desfilarán con sus diseños en una velada que contará con la colaboración de Worten, empresa del sector tecnológico en Canarias. El acto estará conducido por Sonsoles Castillo y Pedro Machín.

Inicio oficial del Carnaval

La presentación de candidaturas tendrá lugar un día después del inicio oficial del Carnaval de Las Vegas, que arrancará el viernes 23 de enero con el pregón de Paco Mario en el parque Santa Catalina. El acto comenzará a las 21:00 horas, tras la llegada del Desfile anunciador, que partirá a las 19:30 horas desde Juan Rejón y recorrerá distintas calles de la ciudad.

Batucadas, personajes del Carnaval, representantes de comparsas y murgas adultas e infantiles, así como aspirantes al trono y los ganadores salientes de la corte de 2025, formarán parte de una comitiva que llenará de música y color el centro de la ciudad.

Sobre el escenario diseñado por Carlos Santos, el pregonero ofrecerá un recorrido por los recuerdos del Carnaval, en un acto que concluirá con la actuación de la Orquesta La Combinación. El evento será retransmitido en directo por Televisión Canaria.

Un fin de semana para la cantera

El protagonismo del primer fin de semana recaerá en la cantera. El sábado 24 de enero, a las 10:00 horas, el escenario del parque Santa Catalina acogerá el Festival coreográfico infantil, presentado por Cristina González. En esta edición participarán 62 grupos, lo que supone la presencia de 1.523 niñas y niños sobre el escenario.

Por la tarde, a las 17:00 horas, se celebrará el certamen de murgas infantiles, que adelanta su horario respecto al inicialmente previsto. Actuarán Los Chachitos, Los Trapasitos, Los Biznietos de Sarymanchez, Los Nietitos de Kika y Los Legañositos. La gala estará presentada por Pedro Santana y Jared Sánchez, uno de los pequeños seleccionados en el casting de presentadores infantiles.

Gala del Trono Infantil

La agenda del fin de semana concluirá el domingo 25 de enero, a las 19:00 horas, con la Gala del Trono Infantil, en la que diez niñas optarán a la corona con diseños elaborados por sus respectivos creadores. El acto contará, un año más, con la colaboración de Tirma y estará presentado por Alexia Rodríguez, junto a Nicole Jiménez y Ancor Trujillo.

Todos los actos del fin de semana podrán seguirse en directo a través de Televisión Canaria, marcando así el inicio de un Carnaval que, en sus primeras jornadas, pone el foco en los participantes más jóvenes.