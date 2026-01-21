Tonny Tun Tun y Edwin Rivera encabezan el gran mogollón del carnaval de Gáldar

Tonny Tun Tun, Edwin Rivera, Fuego y el dúo Blin Blin encabezan el cartel de la fiesta que prepara el Ayuntamiento de Gáldar como colofón a su cabalgata de carnaval. El sábado, 14 de febrero, el recinto cultural La Quinta acoge un concierto de música latina y urbana en el marco de unas fiestas bajo la alegoría Los piratas a la búsqueda del tesoro perdido. Todos los conciertos son con entrada gratuita hasta completar el aforo.

La actividad musical comienza a las 21:00 horas con la actuación de Blin Blin. Este dúo de DJ, integrado por Andrea Rueda y Carmen de la Fuente, llega a Gáldar tras cosechar éxitos en las principales salas de España. Su propuesta destaca por una cuidada presencia escénica y una selección musical vibrante capaz de conectar con el público joven desde los primeros compases.

El dúo de artistas Blin Blin actúa en el recinto cultural La Quinta de Gáldar. / LP/DLP

Tonny Tun Tun y Edwin Rivera como platos fuertes

A las 22:00 horas, el protagonismo recae en una de las figuras más influyentes del género, Tonny Tun Tun. El artista puertorriqueño, referente del merengue y el pop latino, trae a Gáldar su extenso repertorio de éxitos internacionales.

Al filo de la medianoche, el escenario recibe a Edwin Rivera. Conocido internacionalmente como El rey de la salsa, Rivera marcará el punto álgido de la madrugada, elevando la temperatura del carnaval pirata con su maestría vocal y los ritmos que lo han posicionado en lo más alto de las listas de éxitos latinos.

Broche final con Fuego

El broche final de la jornada llegará a partir de las 02:00 horas con la actuación de Fuego. El reconocido compositor y cantante aporta el toque contemporáneo a la noche con su característica fusión de reguetón, trap y ritmos caribeños. Fuego es el encargado de clausurar el Gran Mogollón de la Cabalgata en una de las noches más esperadas del calendario festivo.

Antes de los conciertos, la Gran Cabalgata del Carnaval parte a las 17:00 horas desde el Paseo de Los Guanartemes para recorrer las calles del casco histórico en el día grande de unas fiestas que se extienden del 6 al 21 de febrero.