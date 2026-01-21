Tonny Tun Tun y Edwin Rivera encabezan el gran mogollón del carnaval de Gáldar
El recinto cultural La Quinta acoge una fiesta con música latina y urbana el 14 de febrero a la que se suman Blin Blin y Fuego
Tonny Tun Tun, Edwin Rivera, Fuego y el dúo Blin Blin encabezan el cartel de la fiesta que prepara el Ayuntamiento de Gáldar como colofón a su cabalgata de carnaval. El sábado, 14 de febrero, el recinto cultural La Quinta acoge un concierto de música latina y urbana en el marco de unas fiestas bajo la alegoría Los piratas a la búsqueda del tesoro perdido. Todos los conciertos son con entrada gratuita hasta completar el aforo.
La actividad musical comienza a las 21:00 horas con la actuación de Blin Blin. Este dúo de DJ, integrado por Andrea Rueda y Carmen de la Fuente, llega a Gáldar tras cosechar éxitos en las principales salas de España. Su propuesta destaca por una cuidada presencia escénica y una selección musical vibrante capaz de conectar con el público joven desde los primeros compases.
Tonny Tun Tun y Edwin Rivera como platos fuertes
A las 22:00 horas, el protagonismo recae en una de las figuras más influyentes del género, Tonny Tun Tun. El artista puertorriqueño, referente del merengue y el pop latino, trae a Gáldar su extenso repertorio de éxitos internacionales.
Al filo de la medianoche, el escenario recibe a Edwin Rivera. Conocido internacionalmente como El rey de la salsa, Rivera marcará el punto álgido de la madrugada, elevando la temperatura del carnaval pirata con su maestría vocal y los ritmos que lo han posicionado en lo más alto de las listas de éxitos latinos.
Broche final con Fuego
El broche final de la jornada llegará a partir de las 02:00 horas con la actuación de Fuego. El reconocido compositor y cantante aporta el toque contemporáneo a la noche con su característica fusión de reguetón, trap y ritmos caribeños. Fuego es el encargado de clausurar el Gran Mogollón de la Cabalgata en una de las noches más esperadas del calendario festivo.
Antes de los conciertos, la Gran Cabalgata del Carnaval parte a las 17:00 horas desde el Paseo de Los Guanartemes para recorrer las calles del casco histórico en el día grande de unas fiestas que se extienden del 6 al 21 de febrero.
- El presidente de una ONG y su hija recién nacida, entre el centenar de okupas de una urbanización en obras en Lanzarote
- Adiós a las botellas de butano naranjas: desaparecen las de toda la vida, estas serán las nuevas
- Una turista invade las dunas de Maspalomas y pasea junto a la orilla de la Charca
- El SEPE lo hace oficial: quitará el subsidio a los parados que no hagan este trámite
- Detenido Raúl Déniz, el estafador canario que vivía como mendigo en Colombia tras fugarse de Ghana
- Koldo García: «Lo que me jode es Canarias, no haber conseguido nada del presidente»
- Liberados la mujer y el hijo del narco José, 'el del Buque', en Gran Canaria
- La Guardia Civil ya extrema la vigilancia en las viseras parasol de encima del conductor y copiloto: 200 euros y la retirada de dos puntos