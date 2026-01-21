Conciertos de Nueva Línea en el Carnaval de Canarias: dónde y cuándo actúan isla a isla

La música popular canaria atraviesa uno de sus momentos más vibrantes gracias a Nueva Línea, la banda de verbena de Tenerife que se ha convertido en un auténtico fenómeno viral. Con actuaciones desde fiestas populares canarias, sus vídeos suman millones de visualizaciones en redes, devolviendo protagonismo a un género que une generaciones.

Las integrantes de Nueva Línea reconocen que el éxito ha llegado de forma tan rápida que todavía están asimilando lo ocurrido. “Ha sido súper repentino, aún estamos procesando toda la información y todo lo que nos está pasando”, explican en una entrevista concedida a los servicios informativos de Televisión Canaria. Aun así, aseguran vivir este momento con ilusión, muchas ganas y tratando de mantener la naturalidad. “Lo afrontamos viviendo el día a día y todo lo bueno que se venga, pues lo afrontamos”, señalan.

El Carnaval de Canarias se rinde al fenómeno Nueva Línea

Sobre el escenario, el grupo transmite una energía festiva que ha sido clave para su impacto en redes. Pero detrás de esa espontaneidad hay un trabajo colectivo sólido. Nueva Línea cuenta con un equipo de once personas que hacen posible cada actuación y que han sabido conectar el espíritu de las verbenas con un público cada vez más amplio. “Como nos divertimos en el escenario, eso se refleja”, destacan, subrayando que la sencillez y la naturalidad del espectáculo han sido determinantes para su éxito.

El fenómeno no se queda en internet. El calendario de la banda se encuentra en plena efervescencia, coincidiendo con las celebraciones del Carnaval. Nueva Línea tiene actuaciones previstas en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, uno de los eventos festivos más importantes del Archipiélago, y continuará su recorrido por otras islas como Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, en una especie de gira que las llevará a recorrer Canarias de punta a punta.

Para las integrantes del grupo, este momento supone también una responsabilidad y un motivo de orgullo. “Es un orgullo para nosotras llevar el nombre de Canarias por todo el mundo”, afirman, conscientes de que sus vídeos traspasan fronteras y proyectan la imagen festiva y musical del Archipiélago más allá de las islas.

Con la mirada puesta en lo que está por venir, Nueva Línea afronta el futuro con cautela, ilusión y los pies en la tierra, demostrando que la música popular, cuando se vive con autenticidad, sigue teniendo la capacidad de emocionar, unir y conquistar a millones de personas.

Fechas de conciertos confirmados de Nueva Línea en 2026

Concierto en Las Ventas (Madrid)

Fecha: 1 de febrero de 2026 (domingo)

Hora: 19:00

Concierto en Discoteca Cirius (Gáldar, Gran Canaria)

Fecha: 6 de febrero de 2026 (viernes)

Hora: 23:00

Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Pendiente de confirmar

Hora: -

Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

Pendiente de confirmar

Hora: -

Carnaval de San Bartolomé (Lanzarote)

Fecha: 17 de febrero

Hora: 21:00

Carnaval de Fuerteventura

Pendiente de confirmar

Hora: -

Concierto en Ocean Club Maspalomas (Gran Canaria)

Fecha: 30 de mayo de 2026 (sábado)

Hora: 12:00

Quiénes son las voces principales de Nueva Línea

La orquesta Nueva Línea, originaria de Arafo (Tenerife), se ha convertido en uno de los fenómenos virales del momento gracias al éxito de temas como “Noche de copas” y “Un beso”, que han protagonizado tendencias y desafíos en redes sociales como TikTok e Instagram con millones de visualizaciones. Esta formación con más de dos décadas de trayectoria ha pasado de actuar en verbenas y fiestas populares de Canarias a obtener reconocimiento nacional, actuar en grandes escenarios como Las Ventas en Madrid y firmar acuerdos con sellos importantes como Universal Music España.

El grupo actual está liderado por cuatro voces femeninas jóvenes que han conectado con un público muy amplio: Sofía Marrero, la más joven y voz principal de los virales; Raquel González, solista con gran carisma; Mayte Cabrera, la mayor del cuarteto; y Alicia Padilla, que completa el cuarteto con una voz clave dentro del estilo festivo y bailable de la orquesta. Junto a ellas hay otros músicos que completan la formación, pero son estas cuatro cantantes quienes han acaparado la atención y seguidores en redes, impulsando la expansión de Nueva Línea más allá de Canarias.