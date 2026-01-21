Santa Catalina calienta motores: el Carnaval de Las Vegas toma forma

El rojo y negro como apuesta cromática para jugar una de las partidas más esperadas en Las Palmas de Gran Canaria: el Carnaval de Las Vegas. Su estructura y sus primeros decorados ya asoman por los costados del parque Santa Catalina, que ya dan idea de hacia dónde se encamina la escenografía.

La palabra 'Welcome' en letras doradas de gran tamaño sobre fondo verde centran el montaje dando la bienvenida a una de las fiestas más esperadas de la ciudad, que este año cumple además su 50º aniversario.

Sobre las tablas más populares de la isla, el personal técnico sube y baja de las grúas para seguir colocando focos, elementos de sonido y decorado.

De los laterales del parque entran y salen camiones de forma constante, mientras que en los alrededores todavía se convive con los coletazos que dejó la Navidad en cartelería y luminaria, elementos que se van desmontando al ritmo que 'Don Carnal' hace su aparición.

"¿Va sobre Las Vegas, no? Lo veo bien, ahora hay que esperar que el tiempo acompañe", destaca Santiago González, del Mesón Conejo, uno de los quioscos que empiezan a montarse en los alrededores del parque.

Se agacha para ver bien los detalles del escenario mientras él y sus compañeros limpian bandejas y montan el equipamiento con el que ofrecerán al público asistente perritos, conos de papa, chorizos y parrilladas en los próximos días.

"Llevamos dos días montando todo", añade Esteban, uno de los empleados. Para los feriantes, el carnaval supone principalmente empleo. "Es la fiesta que esperamos durante todo el año".

Con más de 30 años vinculado de esta manera al carnaval, Santiago destaca que desde que las localizaciones se dividieron "ya no se vende igual". Los emplazamientos de Manuel Becerra o la plaza de Canarias distribuyen a los feriantes y a los asistentes.

Aun así, asegura que sigue habiendo negocio y alternativa de ocio para todos. "El público que acude aquí es más familiar". El disfraz, ese sí que queda para los que lo disfrutan fuera de la barra. "Nosotros, delantal y camiseta de trabajo", subraya entre risas.

Los hermanos Carmelo y Javier ultiman los detalles de su puesto de chucherías en el parque Santa Catalina. / José Carlos Guerra / t

Frente a él, los hermanos Carmelo y Javier Martín ultiman también los detalles de su puesto de chucherías que lleva su mismo apellido. Con tres décadas de tradición familiar, iniciada por sus padres, esta edición han comenzado a instalar su remolque algo más tarde "debido al luto decretado por el accidente de los trenes de la Península", aclaran.

Golosinas, helados y granizadas formarán parte de las chucherías que harán las delicias de las familias, aunque el producto estrella suele ser el algodón de azúcar. "Lo que esperamos es que no llueva, que no falle la luz y que podamos hacer dinero", destacan. Para ello, han invertido más de 2.000 euros para preverse de mercancía. El Carnaval, junto a las navidades y las fiestas del Carmen del sur son para ellos, "las mejores fiestas de la isla".

Esperamos que no llueva, que no falle la luz y que podamos hacer dinero Carmelo y Javier Martín — feriantes

Cada uno habla según le va en la feria, y algunos de los bares establecidos del parque Santa Catalina lo viven de forma diferente. «Desde que los vecinos empezaron a protestar por el ruido esto ya no es lo mismo, no hay vida", comenta Javier, trabajador del histórico bar Lolita Pluma.

Pero no es el único que opina de forma contraria. Uno de los responsables de los dos quioscos centrales mira hacia la parte trasera de las gradas con otros ojos. "Lo veo mal, el montaje de todo esto ya me hace perder una parte de la temporada de cruceros". A esa queja se añade el desvío de la circulación de guaguas, "que también facilitaba tránsito de personas por aquí". Y, por último, los efectos que, a su juicio, dejan los mogollones. "Esto aparece meado y con más cosas que no voy a decir para no resultar escatológico", enumera mientras acude a atender a una pareja de turistas.

El secreto mejor guardado del Carnaval, su escenario, atrae a paseantes y curiosos, quienes se acercan a descubrir el mayor número de detalles posible. Es el caso de Ángel Ramírez y Mency Delgado, un matrimonio de Altavista. Carnavaleros "de toda la vida", observan a varios metros de distancia la altura, los colores y los letreros. "Hemos venido para hacernos una idea, pero hasta que no lo veamos terminado sería feo decir si nos gusta o no", subraya Ángel.

Vinimos a hacernos una idea, pero hasta que esté terminado sería feo decir si nos gusta o no Ángel y Mency — Visitantes

Recuerdan con nostalgia el Carnaval de hace 50 años. "El escenario estaba entre el edificio Miller y el Elder, no hacia afuera como está ahora". También comparan su duración. "Solo eran dos fines de semana, no más de un mes como ahora".

Ambos recuerdan las primeras fiestas, incluso aquellas a las que acudían con los disfraces escondidos en una bolsa cuando las carnestolendas estaban prohibidas. "Ya después de 1976 íbamos a los bailes del Círculo Mercantil, eran maravillosos, como las fiestas de las sábanas blancas", recuerda Mency, quien se encargaba además de coser los diseños para toda la familia. Este fin de semana lo vivirán pegados al televisor.