Santa Catalina contará con vigilancia antiapagones durante el Carnaval

Endesa ha activado un Plan de Contingencia especial con el objetivo de minimizar el riesgo de apagones durante la celebración del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, que este año se desarrolla entre el 23 de enero y el 1 de marzo de 2026, a lo largo de 37 días de actos festivos. La edición cobra una relevancia añadida al conmemorarse el 50 aniversario de estas fiestas, lo que prevé una mayor afluencia de público en los principales escenarios.

El dispositivo tiene como finalidad garantizar la continuidad del suministro eléctrico en las zonas donde se concentran los eventos del Carnaval y, en caso de incidencia, reducir al máximo los tiempos de reposición del servicio. Para ello, la compañía ha reforzado la vigilancia sobre los centros de transformación que abastecen los espacios clave de la ciudad.

Zonas críticas bajo supervisión

Entre las áreas prioritarias se encuentra el Parque Santa Catalina y su entorno, donde se celebran algunos de los actos más multitudinarios, como las galas de elección de la Reina del Carnaval y de la Drag Queen, así como la actividad de chiringuitos y ferias. En estas zonas se han revisado las estaciones transformadoras de media tensión, además de arquetas, cajas de distribución, parcelas eléctricas y cables tanto aéreos como subterráneos accesibles al público.

Las inspecciones han puesto el foco en la seguridad y en la detección de posibles riesgos, como resaltes que puedan provocar tropiezos o situaciones de tensión de contacto, con el objetivo de prevenir incidencias durante los actos con mayor concentración de personas.

Refuerzos técnicos y planificación preventiva

El plan contempla la presencia de retenes técnicos con personal especializado, preparados para actuar ante cualquier incidencia que pueda surgir, así como equipos de guardia que podrán activarse si la situación lo requiere. Estas medidas buscan dar respuesta tanto a picos de demanda eléctrica como a posibles afecciones derivadas de altas temperaturas, lluvias intensas, tormentas eléctricas o otros fenómenos adversos.

De forma complementaria, Endesa ha realizado simulaciones en la red de media tensión para comprobar su capacidad ante el escenario de demanda previsto durante las fiestas. Además, se llevará a cabo un seguimiento diario de la previsión meteorológica, lo que permitirá anticipar actuaciones y ajustar el operativo antes de que se produzcan posibles contingencias.

Con este despliegue, la compañía pretende asegurar que el desarrollo del Carnaval transcurra con normalidad desde el punto de vista del suministro eléctrico, en una edición especialmente señalada para la ciudad por el medio siglo de historia de una de sus celebraciones más emblemáticas.