Empieza el juego en Santa Catalina: estas son las fechas clave del Carnaval y los artistas confirmados

Ya se siente la llegada del Carnaval a Las Palmas de Gran Canaria. A pocos días de que el Desfile anunciador llene las calles de la ciudad y se pronuncie el pregón inaugural, los carnavaleros y aspirantes a los tronos van ultimando detalles para que este 50 aniversario de las carnestolendas, con temática de Las Vegas, sea una edición muy especial. Este viernes, para empezar la fiesta como es debido, el Desfile anunciador reunirá a los 54 aspirantes a los cuatro tronos y a los ganadores salientes del año pasado junto a multitud de personajes y representantes de los distintos grupos.

El recorrido dará comienzo a las 19:30 horas en la calle Juan Rejón y llegará hasta el Parque Santa Catalina, el espacio abierto que mejor representa la esencia carnavalera de la capital grancanaria. Una vez allí, el encargado de dar la bienvenida a las fiestas será Paco Mario, conocido como 'la voz del Carnaval' por sus más de 35 años acompañando las fiestas con sus narraciones.

El pregonero, cuya potencia sonora ha dejado una remarcable huella en estas celebraciones, entonará el discurso que dará paso a un extenso programa de actos que se alargará hasta el 1 de marzo con deslumbrantes galas y las actuaciones de artistas internacionales, algunos de los cuales ya han confirmado su presencia sobre el escenario.

Los cuatro tronos

Los cuatro tronos del Carnaval de Las Vegas esperan a conocer a las personas que empuñarán sus cetros. 20 candidatos a Drag Queen, 13 aspirantes a Reina, 11 a Gran Dama y diez al Trono Infantil integran un total de 54 concursantes que en las próximas semanas se dejarán la piel y las lentejuelas sobre el escenario para mostrar unos trajes y puestas en escena que pretenden cautivar al público de Santa Catalina.

Tras dos aplazamientos de la presentación y sorteo del orden de participación de los cuatro tronos, la fecha que se ha establecido finalmente es el sábado 24 de enero, un día después del pregón, en los Jardines Rubió del parque Doramas. Las anteriores fechas, fijadas para el sábado 17 y el jueves 22, se pospusieron en primer lugar por las fuertes lluvias y, en segundo lugar, por el luto oficial decretado por el Gobierno de España tras el accidente de tren en Córdoba.

Fechas de las galas

Una vez establecido el orden por sorteo, los 54 aspirantes ya tendrán todo listo para sus galas, que se retransmitirán en directo a través de Televisión Canaria y Radio Televisión Española. En un primer fin de semana de Carnaval dedicado a las carnavaleras y los carnavaleros más jóvenes, el 25 de enero tendrá lugar la gala del Trono Infantil a partir de las 19:00 horas, donde se coronará a la pequeña reina de Las Vegas.

El 8 de febrero será el turno de la Gran Dama, a las 21:00 horas, con 11 aspirantes que deslumbrarán en Santa Catalina con sus brillantes trajes y sonrisas. La semana siguiente, el viernes 13 de febrero, las 13 candidatas a Reina desfilarán por el escenario para mostrar sus cargados y voluminosos vestidos en una gala que dará comienzo a las 21:00 horas.

El último de los cuatro tronos se decidirá el 20 de febrero, a partir de las 21:00 horas, en una cita que busca sorprender como ninguna otra. Desparpajo, originalidad, grandes maquillajes, diminutos trajes brillantes e impresionantes acrobacias definen la noche fuerte de las Drag Queen, que hará vibrar el parque tras una preselección que acotará la cifra actual de aspirantes a reinona, integrada por 20 concursantes.

Concursos clave

El acto de preselección se celebrará el 30 de enero a las 21:00 horas, también en Santa Catalina, en una cita con público que, al igual que todos los años anteriores, no se televisará ni se permitirá a los asistentes compartir imágenes de las actuaciones. De este modo, se preservará el factor sorpresa de uno de los platos fuertes del Carnaval.

Al día siguiente, el 31 de enero, tendrá lugar el concurso de disfraces adultos a partir de las 21:00 horas y, ya empezando febrero, será el turno de las murgas. Entre los días 2 y 5, las agrupaciones competirán en cuatro fases con sus divertidos trajes para entonar originales canciones llenas de crítica social. Así, lucharán por hacerse un hueco en la final, que será el 7 de febrero desde las 21:00 horas. Y un día antes, el 6 de febrero, las comparsas llenarán el escenario del Carnaval con mucho ritmo y unas coreografías que llevan todo un año ensayando.

La Gran Cabalgata y el Entierro de la Sardina

Ya llegando el final de mes, el día 28, la Gran Cabalgata reunirá a las reinas y reinonas junto a sus damas de honor, murgas y comparsas que llenarán de ritmo las calles de Las Palmas de Gran Canaria a lo largo de siete kilómetros. Empezarán su recorrido en la Plaza Manuel Becerra a las 17:00 horas y terminarán en el Parque San Telmo.

El extenso programa, que abarca muchos otros actos y galas, culminará el 1 de marzo con el Entierro de la Sardina, acompañada por las viudas que llorarán el Carnaval. Pero incluso antes de que empiezan a brotar sus lágrimas ya podrán empezar a decidir los disfraces del año que viene, porque el 21 de febrero se presentarán a las 20:00 horas las posibles alegorías para el Carnaval de 2027.

Artistas confirmados

Hasta entonces, todavía queda mucho por bailar y disfrutar al ritmo de diversos artistas internacionales cuya presencia en la ciudad con motivo de las carnestolendas se va confirmando poco a poco.

Algunos de los nombres que ya se conocen son los del cantautor estadounidense de origen puertorriqueño, Marc Anthony; la artista puertorriqueña y madrina del Carnaval 2026, Olga Tañón; y la cantante Emily Estefan, hija de Gloria Estefan. Junto a otros intérpretes que se irán revelando, pondrán las notas musicales de unas fiestas que inundarán y transformarán la capital grancanaria durante más un mes.

Novedades de este año

Algunas de las citas previstas incluyen el festival coreográfico infantil, el Carnaval canino o la Noche de Transformistas, un acto que se estrenó el año pasado. Además, la edición de este 2026 viene con otras novedades que se suman a la programación habitual. Entre ellas se encuentra el concurso 'Divas por la corona', donde ocho participantes se batirán en duelo sobre un cuadrilátero en batallas lipsync. Su meta: llevarse el título de mejor transformista.

También este año se ha estrenado la Gala de los Homenajeados, una cita que pretende tener una periodicidad lustral, es decir, celebrarse una vez cada cinco años. Su primera edición transformó el Teatro Cuyás el pasado 10 de enero en el escenario de una emotiva noche que reconoció a 77 personas, insituciones y empresas que han contribuido de manera significativa a que el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria haya crecido exponencialmente durante medio siglo, consolidándose como una de las fiestas más importantes de la Isla.